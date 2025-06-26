客座評論：川普介入中東局勢給習近平什麼警示？

（德國之聲中文網）伊朗遭受美軍打擊地下核設施的空襲行動，僅象徵性地發射10多枚飛彈攻擊卡達烏代德空軍基地做為報復，隨後即迅速同意停火，顯示以色列近日一連串的軍事打擊、斬首行動和經年累月的諜報滲透，已嚴重威脅伊朗政權存續。而美軍神不知鬼不覺的空襲行動，更凸顯當前伊朗防空系統薄弱、反制軍力不足，恐無法持續久戰的殘酷事實，所以趕緊停火求和。

此外，以色列對伊朗發動先制打擊的目標也基本達成，尤其成功遊說美國介入，協助摧毀伊朗地下核設施，最大程度削弱伊朗核能力。如果以國仍堅持對伊朗加大軍事打擊，甚至企圖推翻哈米尼政權，不僅將升高中東地緣安全風險，且與川普主張保留與伊朗談判空間的政策想法不符，因此也選擇附和美方停火計畫，避免損害美以關係。

這場歷時12天的以伊衝突，也連帶牽動中東地緣政治和勢力消長變化。伊朗向來以「抵抗軸心」（axis of resistance）的老大哥自居，長期提供巴勒斯坦哈瑪斯、黎巴嫩真主黨等中東叛軍和恐怖組織的必要存活支援。但是近年來這些伊朗的「代理人」組織，在以色列加強清剿掃蕩下，實力已遭明顯削弱、大不如前；而伊朗經過此役後，更是元氣大傷、自身難保，「抵抗軸心」未來恐走向名存實亡。

不過，伊朗蘊藏的濃縮鈾下落不明，且有關各方皆無法確認其核設施是否已遭徹底摧毀，加上以伊兩國缺乏信任，互控背信違約屢見不鮮，雙方能否徹底落實停火協議仍在未定之天，將持續為中東情勢穩定埋下變數。可預期的是，川普政府將對伊朗加大施壓，要求其儘速重回談判，迫使伊朗僅能在「確保政權與發展核武」之間二擇一。

對獨裁國家 「多說無益、做就對了」

以伊之間的軍事衝突不僅事涉中東安全情勢，也同時為印太地緣政治掀起漣漪，特別是美國藉由一場跨戰區、跨軍種的空襲伊朗行動，完美演繹「以實力謀和平」，展現出獨霸全球且具宰制力的軍事力量，大幅提高在印太地區的軍事嚇阻可信度。尤其對同樣醉心於發展核武的北韓來說，必定心生警惕、加強防備。

川普第一任期時即曾致力解決朝鮮半島核問題，並在韓國文在寅政府密切穿梭下，與北韓領導人金正恩舉行3次會晤，但雙方談判仍因棄核條件和時間表等議題分歧，而無疾而終。此後，北韓加速提升核子武器、遠程導彈、軍事偵察衛星、核潛艦、無人機等軍事實力。近年更藉由提供俄羅斯兵員、彈藥用於烏東戰場，換取俄國軍科技術支援，同時簽訂同盟條約，承諾任一方遭攻擊時給予協助，進一步深化雙邊軍事協作。

與伊朗接近製造核武的情況不同，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）評估，目前北韓已擁有約50枚核彈頭，且存有可製造40枚核彈頭的核分裂物質，這是美方在東北亞面臨的最棘手問題。然而，美軍此次空襲伊朗，無疑強化對北韓進行先制打擊、斬首行動等軍事任務的可信度，也同時提高了川普政府未來與金正恩政權談判棄核的博弈籌碼。因為和世界上所有獨裁國家一樣，如何維持政權存續及有序接班，仍是金正恩最優先考量，發展核武只是確保達成該目標的手段之一。

另一個值得北韓省思的是俄羅斯和中國的態度，俄中兩國對伊朗遭受美軍攻擊幾乎作壁上觀，以免與川普直接對立交鋒，或許也將促使金正恩反思一昧與俄中抱團取暖對自身政權的利弊得失，倒不如好好把握韓國進步派李在明上台，力推雙方溝通對話的機遇，適度改善兩韓關係和對美關係，爭取更廣闊的戰略避險空間、以求自保。

中國有感於美軍實力強大 將更瞻前顧後

過去幾年中國似乎無視美方致力強化嚇阻的抗中作為，不斷擴增對台海安全威脅，主要原因即在於嚇阻的可信度不足。尤其拜登政府任內一再強調「管控美中分歧、避免競爭失控」的重要性，導致中國判斷美方根本無意爆發衝突，更遑論因台灣問題而全面開戰。川普今年1月重返白宮後雖也面臨同樣問題，但川普的行事作風與拜登迥然不同，較難預料，對中國來說反而摸不著頭緒，並產生投鼠忌器的畏懼效果。

此次美軍成功奇襲伊朗，更進一步向中國傳達美國軍事力量依舊強大的清晰訊號，並暗示中方切勿輕舉妄動，不要試圖在軍事安全上挑戰美國霸權地位。除此之外，川普去年競選時曾聲稱「如果中國對台採取軍事行動，將下令轟炸北京」，防長赫格塞斯近日在香格裡拉對話也表示「倘若對中嚇阻失敗，美軍已準備好執行作戰任務並取得決定性勝利」，無論是從客觀能力或是主觀意願來看，川普政府都可能說到做到。

與此同時，美軍空襲伊朗也為美國在印太地區的盟友注入一劑強心針，應能降低各國對川普主張「美國優先」，將犧牲盟友利益的疑慮。而美方也明確表達未來川普任內的對外戰略方針，只要印太盟友如同以色列般，願意承擔更多自我防衛責任、積極展現抵禦外敵意志，美國必不會獨善其身。

但是印太國家也不用對中國抱持不切實際幻想，認為中國會從此放棄窮兵黷武，畢竟中國不是伊朗、印太也不是中東，中國無論是對地區安全的威脅程度，乃至對美國及其盟友的反制打擊能力，都遠超伊朗。因此，中國未來將持續在台海、南海，以及第一、第二島鏈周邊地區，加強實戰化演訓活動及軍事擴張力度，刻意測試川普政府的嚇阻底線和因應作為，直到可能引發雙邊衝突的「戰爭邊緣」臨界點為止。

相較美軍展現出強大軍事宰制力，回過頭來再看看共軍近年「量遠大於質」的發展困境，加上缺乏足夠實戰經驗、軍方高層貪腐問題叢生，都不免削弱習近平對共軍能「打勝仗」的絕對信心。這些無法排除的顧忌和制約因素，無疑將提高習近平下令武統台灣的決策複雜度，同時也再進一步強化美方軍事嚇阻的止戰效果。

黃錦鐘為台灣國際事務與地緣政治分析師，曾於華盛頓知名智庫CSIS擔任訪問學者，專注於亞太區域政經情勢和美中台關係研究。他也是Facebook專頁「國際有關係 Global Insights NOW」的內容創作者。

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