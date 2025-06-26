快訊

新教宗上任，臺灣政府該如何與教廷展開務實外交？

相機鏡頭藏價值622萬黃金 台灣旅客越南機場走私被逮

114分科測驗衝刺／生物科時事留意粒線體轉移、新冠肺炎

川普堅稱伊朗核設施已被摧毀 CIA局長與情報總監相繼背書

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國家情報總監加巴德（左）與中央情報局局長拉特克利夫3月26日準備在聯邦眾議院情報常設委員會舉行的聽證會上作證。資料照片。法新社
美國國家情報總監加巴德（左）與中央情報局局長拉特克利夫3月26日準備在聯邦眾議院情報常設委員會舉行的聽證會上作證。資料照片。法新社

美國總統川普日前下令空襲伊朗多處核子設施，但成效如今成了羅生門。川普本人堅稱，美軍已「徹底摧毀」伊朗生產核武的能力。美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫25日表示，根據掌握的「可靠證據」，伊朗核子計畫已遭「嚴重破壞」。

CNN報導，拉特克利夫發表聲明指出，CIA已獲得「大量可靠證據，顯示伊朗的核子計畫因最近的精準打擊而遭到嚴重破壞」。他表示：「這包括來自歷來可靠來源與情報手段的新情資，顯示伊朗幾個關鍵核子設施已遭摧毀，重建可能需要數年時間。」

CNN與多家媒體前一天報導，美國國防情報局（DIA）在空襲後約24小時內所作的初步分析認為，此次轟炸可能僅將伊朗發展核武的進程延後數個月，白宮則反駁該評估「錯誤」。

ABC新聞報導，DIA發表聲明表示，對伊朗空襲的評估是「初步、可信度低的判斷，並非最終結論，將隨著更多情報出現而持續修正」。聲明並補充指出：「我們至今仍無法實地查驗受攻擊地點，而這將是最關鍵的依據。」

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）則在「X」上發文表示，「新情報」支持伊朗核子設施在此次空襲中遭「摧毀」的說法。

加巴德表示：「新情報證實川普總統多次重申的說法：伊朗的核子設施已被摧毀。」但她並未提供任何證據。加巴德還聲稱，伊朗若選擇重建，將不得不徹底重建納坦茲、福爾多和伊斯法罕三座設施，可能需要數年時間完成。

川普則在真實社群發文表示，國防部長赫塞斯與軍方代表將於美東時間26日早上在五角大廈舉行重大記者會，「為我們偉大美國飛官的尊嚴奮戰」。他還宣稱，這場記者會「將會非常精彩，並且無可反駁。敬請期待！」

核設施 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

川普勝利 北約提高軍費支出

北約海牙峰會快、狠、準 一切都是為了川普

川普堅稱伊朗核設施被摧毀 美下週與伊朗會談

川普：大陸可買伊朗石油

相關新聞

「伊朗若重啟濃縮鈾計畫」 川普：美會再度攻擊

美國國防情報局機密評估報告指出，美軍轟炸行動並未摧毀伊朗核設施，只延遲伊朗核子計畫進度幾個月。美國總統川普廿五日仍宣稱伊...

美國防情報局初步評估 空襲只讓伊朗核計畫延遲數月

美軍廿一日轟炸伊朗三座主要核子設施後，以色列與伊朗在美國總統川普協調下達成停火協議。但ＣＮＮ引述七名消息人士透露，美國國...

川普堅稱伊朗核設施已被摧毀 CIA局長與情報總監相繼背書

美國總統川普日前下令空襲伊朗多處核子設施，但成效如今成了羅生門。川普本人堅稱，美軍已「徹底摧毀」伊朗生產核武的能力。美國...

空襲伊朗核設施當晚…川普電告「該停火了」 內唐亞胡不爽

華盛頓郵報報導，美國總統川普對打擊伊朗核子設施的結果感到相當滿意，早在廿一日晚間美軍轟炸機尚未完成任務、川普離開白宮戰情...

外媒：以尋求盡快結束對伊戰爭 普亭稱「美受以挑動攻擊伊朗」

聯合國安理會廿二日在紐約市開會討論美國空襲伊朗核設施，俄羅斯、中國譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特...

盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

「華爾街日報」今天引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。