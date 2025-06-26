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川普發文「中國可向伊朗買油」 白宮澄清繼續制裁伊朗

聯合報／ 編譯潘勛、記者陳政錄林宸誼／綜合報導

美國總統川普說，中國可以繼續向伊朗石油，此舉似乎破壞了美國對伊朗實施多年的制裁，令石油貿易商和政府內部都大感驚訝。白宮官員澄清，這是意指荷莫茲海峽並未封鎖。

川普廿四日在社群媒體發文表示，「中國現在可以繼續向伊朗買石油，也希望中國向美國大量購買」。這是川普在宣布以伊停火後幾個小時候發的貼文。

油市認為以伊停火協議能維持，原油供應中斷的恐懼褪去，國際油價連兩天一共大跌百分之十三，廿五日跌深反彈，布蘭特原油期貨回升至逼近每桶六十八美元。

若美國放寬對伊朗執行的制裁，將標誌著川普政策的重大轉向。今年二月他才宣稱要重新實施「極限施壓」，目標是將伊朗石油出口降至零，以打擊其核計畫及對中東各地武裝組織的資助。

白宮官員在川普發文後，隨即表示，對伊朗的制裁將繼續，並說川普只是強調他過去幾天的行動確保了荷莫茲海峽未受衝擊，不致對中國造成影響。中國是全球最大原油進口國，有百分之十四是來自伊朗，這個數字實際上可能更高。

上海合作組織成員國國防部長會議廿五到廿六日在山東青島舉行。大陸國防部長董軍昨分別會見伊朗國防部長納西爾扎德、俄羅斯國防部長貝洛索夫，納西爾扎德對董軍說，伊朗近日遭受襲擊，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面、緩和地區緊張局勢發揮更大作用。

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