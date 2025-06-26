薛瑞福：川普在極端情況願動武 向中國傳遞訊號

曾在上屆川普政府擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福廿四日表示，外界認為美國總統川普不想捲入戰爭，但這次空襲伊朗行動表明，川普在極端情況下仍願動武，可能向中國大陸傳遞相關訊號。

美國總統川普廿一日出動美軍空襲伊朗三處核設施，薛瑞福對中央社說，這顯示川普雖然傾向避免衝突、不喜歡美國捲入無止盡戰爭，但願意在極端情況下動用軍事力量，這可能向中國傳遞訊號，表明在某些情況下他會動武，相信中國正在研究這些行動並試圖理解意涵。

薛瑞福說，川普本身的言語也強化「戰略模糊」這一傳統立場，這也許會產生某種嚇阻效果。但若衝突需要川普投入更多時間、精力和美國軍事資源，也可能適得其反。

本月在台北舉行的「台海防衛兵推」方面，「台灣組」首日在應對中國攻占東沙島、公務船舶進犯台灣領海十二浬時毫無作為，引發討論。薛瑞福指出，台灣有權捍衛十二浬主權領海，「我理解情勢很複雜，因為許多國家沒有與台灣建交，但根據美國法律，我們承認台灣確實擁有權利，確實擁有對其資源的權利。」

薛瑞福表示，如果中方進入台灣十二浬範圍，是非常挑釁又危險的行為，台灣有權回應，而回應可以是節制、謹慎的。