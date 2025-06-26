聽新聞
0:00 / 0:00

憂伊朗威脅加劇 逾半美國人反對空襲

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普下令對伊朗核子設施發動空襲，但根據ＣＮＮ民調，這項決定在美國民眾之間並不受歡迎。

這項廿二日和廿三日在美軍空襲後進行的調查顯示，美國民眾對空襲行動的反對比率為百分之五十六。其中，強烈反對的比率高於強烈支持。多數受訪者不信任川普對伊朗動武的決策，約六成擔心空襲將加劇伊朗對美國的威脅。

調查中的幾乎每一個問題都顯示出鮮明的黨派分歧：民主黨支持者普遍反對空襲，而大多數共和黨人則表示支持。不過，相較於黨內其他人，年輕的共和黨支持者，以及傾向共和黨的無黨派選民，態度明顯更為保留。

多數無黨派選民（百分之六十）與民主黨人（百分之八十八）不贊成對伊朗採取軍事行動，共和黨人則大致表示支持，支持率達百分之八十二，其中百分之四十四強烈支持，遠低於強烈反對的民主黨人，民主黨人強烈反對比率為百分之六十。這或許反映出，在川普陣營內部，部分人對海外軍事行動普遍抱持不信任態度。

整體而言，百分之五十八的受訪者認為，空襲將使伊朗對美國構成更大威脅，僅有百分之二十七認為威脅會因此減輕，其餘則表示不會有明顯影響。即使在支持空襲的群體中，也僅有百分之五十五預期空襲將有助於降低伊朗威脅。

同時，僅少數人認為美國動武前已充分努力進行外交。百分之三十二認為美國做得足夠，百分之三十九認為不夠，百分之二十九不確定。整體而言，民眾幾乎沒有意願向伊朗派遣地面部隊，僅有百分之九表示支持，百分之六十八反對，其餘百分之二十三表示不確定。

民調 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

「伊朗若重啟濃縮鈾計畫」 川普：美會再度攻擊

討好策略成功？北約允諾增軍費 川普出席峰會：所有人巨大勝利

傳伊朗核計畫僅倒退幾個月 川普反駁稱「數十年」：若重建將再襲擊

川普關鍵兩周！7月4日大而美法案、9日關稅期限 可能下一步曝光

相關新聞

還能擁核？伊朗核設施遭美、以反覆攻擊 當局鬆口「嚴重毀損」

卡達半島電視台25日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里受訪時被追問伊朗核設施在受到美國、以色列攻擊後的狀況，他表示「對，我們...

討救兵？遭以色列連日襲擊 伊朗防長點名大陸「主持公道」

上海合作組織成員國國防部長會議於25到26日，在山東青島舉行。據新華社，大陸國防部長董軍25日分別會見伊朗國防部長納西爾...

美襲擊伊朗核設施…川普以廣島長崎原爆為例 稱「促使戰爭結束」

美國總統川普今天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會談時表示，「美軍攻擊伊朗核設施，與二次世界大戰時對日本廣島及長...

外媒：以尋求盡快結束對伊戰爭 普亭稱「美受以挑動攻擊伊朗」

聯合國安理會廿二日在紐約市開會討論美國空襲伊朗核設施，俄羅斯、中國譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特...

盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

「華爾街日報」今天引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃...

空襲伊朗核設施當晚 川普電告「該停火了」 內唐亞胡不爽

華盛頓郵報報導，美國總統川普對打擊伊朗核子設施的結果感到相當滿意，早在廿一日晚間美軍轟炸機尚未完成任務、川普離開白宮戰情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。