美國防情報局初步評估 空襲只讓伊朗核計畫延遲數月

美軍廿一日轟炸伊朗三座主要核子設施後，以色列與伊朗在美國總統川普協調下達成停火協議。但ＣＮＮ引述七名消息人士透露，美國國防情報局（ＤＩＡ）初步評估報告顯示，美軍這波空襲並沒有消滅伊朗核子計畫的核心，只讓核計畫延遲幾個月，遭美軍轟炸的兩處核子設施雖然入口處因此封閉，地底建築卻沒有坍塌。

一名知情人士說，美軍對伊朗轟炸之後，掌管中東地區美軍行動的美軍中央司令部根據轟炸地點損壞程度展開評估，研判伊朗的濃縮鈾庫存並沒有被摧毀，伊朗核子計畫其實只遭受「最多退步一、兩個月」的影響。

國防情報局初步評估報告同時指出，伊朗濃縮鈾庫存在美軍轟炸之前已移走，可能藏在祕密地點。

隨著更多情資消息傳出，評估結果可能仍有變化。然而，國防情報局這份五頁的初步評估報告，與川普總統聲稱轟炸行動「徹底摧毀」伊朗濃縮鈾設備的說法並不相符。

白宮發言人李維特在Ｘ平台表示，這個報告被列為「最高機密」，仍被情報界低階匿名敗類洩露給ＣＮＮ，「這份所謂的評估外洩，明顯企圖抹黑川普總統和英勇的戰機飛行員。每個人都知道當你扔下三萬磅炸彈完美擊中目標會是何種情況：徹底摧毀」。

川普政府原定廿四日就轟炸伊朗核設施對眾院成員進行簡報，卻突然延期。眾院情報委員會成員、民主黨眾議員逵格利說，國會議員相信，令人難堪的評估內容是川普政府延後機密簡報原因。

以色列連續數日空襲伊朗後，美軍以重達三萬磅的鑽地彈轟炸伊朗做為收尾。不過，消息人士說，美軍Ｂ─２轟炸機朝伊朗福爾多燃料濃縮廠、納坦茲濃縮鈾設施投下共計十多枚鑽地彈，但兩處設施的離心機與高濃縮鈾卻都沒有遭到完全摧毀。

消息人士說，遭到美軍轟炸的福爾多、納坦茲、伊斯法罕三處地點主要是地面上建築嚴重毀損，包括電力設施以及將鈾轉化為製造炸彈所需金屬的地面設備。

以色列在美軍轟炸之後展開評估，也發現福爾多受損程度不如預期。以色列官員表示，美國與以色列聯手出擊，讓伊朗核子計畫倒退兩年。

某些以色列官員認為，伊朗政府可能保留規模較小的秘密濃縮鈾設施，以便在大型核子設施遭受攻擊之後，還能持續發展核武計畫。

官員說，三處轟炸地點都受到中度到重度損壞，納坦茲災情最嚴重。

紐約時報說，現任和前任軍方官員在襲擊之前曾警告，想摧毀深埋山區九十公尺地下的福爾多設施，可能需要多波空襲，對同一地點進行數天甚至數周的轟炸。