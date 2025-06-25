「伊朗若重啟濃縮鈾計畫」 川普：美會再度攻擊

美國國防情報局機密評估報告指出，美軍轟炸行動並未摧毀伊朗核設施，只延遲伊朗核子計畫進度幾個月。美國總統川普廿五日仍宣稱伊朗核設施徹底被毀，核計畫倒退數十年，並表示伊朗若重啟濃縮鈾計畫，美國會再度攻擊。

美軍廿一日發動「午夜之鎚」行動，動用Ｂ—２轟炸機投下鑽地彈空襲伊朗福爾多等三座關鍵核子設施，ＣＮＮ廿四日引述七名消息人士轉述美國國防情報局機密評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗核子計畫關鍵設備，伊朗濃縮鈾庫存還在，離心機多數得以保存，轟炸重點福爾多核設施只有入口被毀。川普稱相關報導是假新聞。他廿五日在荷蘭海牙北約峰會會晤其他世界領袖前說，伊朗核計畫已倒退數十年，美軍的「毀滅性」攻擊徹底破壞伊朗核設施。

川普指空襲伊朗 有如廣島原爆

川普說，如果伊朗設施沒有被摧毀，伊朗政府就不會妥協並同意停火。川普將空襲伊朗與美軍二戰用原子彈轟炸日本相提並論，他說，「我不想舉廣島的例子，也不想舉長崎的例子，但基本上這是同樣的事情，結束了戰爭」。被問到伊朗若重建核子能力，美國是否會再次襲擊？川普說，「當然會」。川普表示，他相信伊朗想要復原，不會重建核設施，而是走向外交和解。

川普：白宮下周將和伊朗對話

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普廿五日在荷蘭海牙北約峰會後舉行記者會說，白宮下周將和伊朗對話。

川普說，「我們可能簽一項協議，我不知道。對我來說，我不覺得這有那麼必要。我的意思是，他們打過戰爭，打了一仗，現在他們回到他們的世界」。

川普說，報導那些外洩情報的新聞媒體是「敗類」。陪同川普參加北約峰會的美國國務卿魯比歐也駁斥相關報導「錯誤」，未能掌握事情全貌。國防部長赫塞斯也說，聯邦調查局正在調查這起「有政治動機」的洩密事件。

伊朗外交部發言人巴格赫里也承認，伊朗核設施在美國、以色列反覆攻擊後「嚴重受損」。但路透報導，伊朗國會廿五日通過法案，將停止與聯合國核監督機構國際原子能總署（ＩＡＥＡ）的合作，並加速民用核計畫。前述法案尚須伊朗最高國家安全委員會最後批准才會實施。

伊朗和以色列廿四日一度短暫破壞停火，隨後在川普喊話後維持脆弱的停火。伊朗稱其飛彈突破以色列防禦系統，迫使以色列停火，總統裴澤斯基安表示，伊朗準備在談判桌上解決問題，並稱伊朗不會追求擁有核武。

以色列總理內唐亞胡則稱這次戰爭是以色列歷史性勝利，成功消滅伊朗核子威脅。他說，如果伊朗恢復其核子項目，以色列將會用同樣的決心和力量來阻撓這樣的企圖；內唐亞胡說，伊朗不能擁有核武。