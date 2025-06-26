川普：大陸可買伊朗石油

美國總統川普說，中國大陸可以繼續向伊朗買石油，此舉似乎破壞了美國對伊朗實施多年的制裁，令石油貿易商和政府內部都大感驚訝。白宮官員澄清，這是意指荷姆茲海峽並未封鎖，但也有分析指出，川普可能是為了達成新貿易協議，向北京發出訊號。

川普24日在Truth Social發文表示，「中國現在可以繼續向伊朗買石油，也希望中國向美國大量購買」。

油市認為以色列與伊朗的停火協議能維持，原油供應中斷的恐懼褪去，國際油價連兩天一共大跌13%，25日跌深反彈，布蘭特原油期貨在紐約早盤回升至每桶68美元左右。

若美國放寬對伊朗執行制裁，將標誌著川普政策的重大轉向。今年2月他才宣稱要重新實施「極限施壓」，目標是將伊朗石油出口降至零，以打擊其核計畫及對中東各地武裝組織的資助。

在川普發文後，白宮官員隨即表示，對伊朗的制裁將繼續，並說川普只是強調他過去幾天的行動確保了荷姆茲海峽未受衝擊。中國大陸是全球最大原油進口國，有14%來自伊朗，這個數字實際上可能更高，因為一些從伊朗進口的原油，被偽裝成來自馬來西亞、阿聯和阿曼的貨物，以規避美國制裁。