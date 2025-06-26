伊朗表態 願上談判桌…美放話：重建核設施會再攻擊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普25日宣稱伊朗核設施已徹底被毀。路透
美國總統川普25日宣稱伊朗核設施已徹底被毀。路透

美國總統川普25日宣稱伊朗核設施已徹底被毀，其核計畫倒退數十年，並非如一些報導所說只造成輕微損失。川普並威脅，伊朗若重建濃縮鈾計畫，美國會再度攻擊。但他也說，相信伊朗想要重建，不會重建核設施，而是走向外交和解，願上談判桌解決問題。

伊朗和以色列24日暫時停止交火，川普之後宣布停火生效；伊朗總統裴澤斯基安表示，伊朗準備好在談判桌上解決問題，並稱伊朗不會追求擁有核武；以色列總理內唐亞胡則稱這是以色列歷史性的勝利，成功消滅伊朗核子威脅。

美軍上周末發動「午夜之錘」行動，空襲伊朗福爾多等三座關鍵核子設施，但CNN引述七名消息人士轉述美國國防情報局機密評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗核子計畫關鍵設備，濃縮鈾庫存還在，離心機多數得以保存，美國空襲只延遲伊朗的核子能力至多幾個月。

川普稱相關報導是假新聞，「他們實際上不了解」。他還說，如果那些設施沒有被摧毀，伊朗政府就不會妥協並同意停火。川普並將空襲伊朗與美軍二戰用原子彈轟炸日本相提並論，他說，「我不想舉廣島的例子，也不想舉長崎的例子，但基本上這是同樣的事情，結束了戰爭」。

被問到伊朗若重建核子能力，美國是否會再次襲擊？川普說，「當然會」。川普表示，他相信伊朗想要重建，不會重建核設施，而是走向外交和解。

伊朗外交部發言人巴格赫里也承認，伊朗核設施在美國、以色列反覆攻擊後嚴重受損。但路透報導，伊朗國會25日通過法案，將停止與聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）合作，並加速民用核計畫。前述法案尚須伊朗最高國家安全委員會最後批准才會實施。

在此同時，根據CNN民調，轟炸伊朗核設施的決策並未受到美國民眾普遍的歡迎。這項22和23日於空襲後進行的調查顯示，56%的受訪民眾反對此次空襲，其中，強烈反對的比率高於強烈支持。多數受訪者不信任川普對伊朗動武的決策，約六成擔心空襲將加劇伊朗對美國的威脅。

調查中的幾乎每一個問題都顯示出鮮明的黨派分歧：民主黨支持者普遍反對空襲，而大多數共和黨人則表示支持。

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