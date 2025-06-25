伊朗外交部發言人：核設施遭美以空襲而嚴重毀損

伊朗外交部發言人貝卡伊今天告訴半島電視台英語頻道（Al JazeeraEnglish），在跟以色列交戰12天期間，伊朗核子設施因為美國和以色列的空襲而「嚴重毀損」。

法新社報導，貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：「我們的核設施嚴重毀損，這是肯定的，因為一再遭受以色列和美國侵略者的襲擊。」

以色列在6月13日針對伊朗核設施發動大規模轟炸，並擊斃伊朗高階軍事指揮官與核子科學家。

到了6月22日，以色列盟邦美國對伊朗福爾多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）及納坦茲（Natanz）的核設施發動前所未有轟炸，之後以色列與伊朗於24日同意停火協議。

美以兩國攻擊核設施後，伊朗官員尚未公布具體的毀損規模。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）昨天指出，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗採取「果斷行動」，這項舉措「確實非同尋常，沒其他人敢做，這讓我們更加安全」。

貝卡伊則於社群媒體X平台發文回應，形容呂特的說法「可恥、卑劣、不負責任」，並宣稱凡是支持犯罪的人都被視為同謀。