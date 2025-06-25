聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗外交部發言人：核設施遭美以空襲而嚴重毀損
伊朗外交部發言人貝卡伊今天告訴半島電視台英語頻道（Al JazeeraEnglish），在跟以色列交戰12天期間，伊朗核子設施因為美國和以色列的空襲而「嚴重毀損」。
法新社報導，貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：「我們的核設施嚴重毀損，這是肯定的，因為一再遭受以色列和美國侵略者的襲擊。」
以色列在6月13日針對伊朗核設施發動大規模轟炸，並擊斃伊朗高階軍事指揮官與核子科學家。
到了6月22日，以色列盟邦美國對伊朗福爾多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）及納坦茲（Natanz）的核設施發動前所未有轟炸，之後以色列與伊朗於24日同意停火協議。
美以兩國攻擊核設施後，伊朗官員尚未公布具體的毀損規模。
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）昨天指出，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗採取「果斷行動」，這項舉措「確實非同尋常，沒其他人敢做，這讓我們更加安全」。
貝卡伊則於社群媒體X平台發文回應，形容呂特的說法「可恥、卑劣、不負責任」，並宣稱凡是支持犯罪的人都被視為同謀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言