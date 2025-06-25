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國際原子能總署署長：檢查伊朗核設施為當務之急

中央社／ 維也納25日綜合外電報導

以色列和美國轟炸伊朗核子設施後，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，他的首要任務是讓IAEA檢查人員重返伊朗核設施，以評估空襲影響，並檢視伊朗的濃縮鈾庫存。

路透社報導，葛羅西（Rafael Grossi）在奧地利的記者會說道：「這是當務之急。」他正試圖讓IAEA檢查人員重返伊朗核設施，包括在6月13日以色列發動攻擊前，伊朗一直在進行鈾濃縮的3處設施。

被問到伊朗是否已告知他濃縮鈾庫存狀況，特別是濃度高達60%、接近武器級的濃縮鈾，葛羅西提及13日收到伊朗來函，信中稱伊朗將採取「特殊措施」來保護核材料及設備。

葛羅西還指出，伊朗並未詳細說明，但可以想見這類材料還在，這番說法暗示許多核材料都挺過攻擊。

儘管美國總統川普（Donald Trump）政府宣稱轟炸伊朗核設施「戰果豐碩」，但福爾多（Fordo）深埋地下的設施，以及伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）等地受損情況仍不明，且近400公斤、濃度達60%的濃縮鈾去向也未知。

IAEA近日指稱，當務之急是找出伊朗濃度達60%的400公斤濃縮鈾下落。

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