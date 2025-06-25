美襲擊伊朗核設施…川普以廣島長崎原爆為例 稱「促使戰爭結束」

美國總統川普今天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會談時表示，「美軍攻擊伊朗核設施，與二次世界大戰時對日本廣島及長崎投下原子彈本質上相同，促使了戰爭結束。」日媒報導，川普以廣島長崎原爆為美軍的行動做辯護，可能引發爭議。

日本讀賣新聞、時事通信社報導，川普（Donald Trump）為出席北約峰會訪問荷蘭海牙，25日與呂特（Mark Rutte）舉行會談時表示，「雖不想以廣島、長崎為例，但（日前美軍對伊朗的攻擊）本質上是相同的，促使了戰爭結束。」

川普也對媒體表示，「雖不想以廣島、長崎為例，但因為美國對伊朗實施空襲，促使了伊朗與以色列的戰爭結束。他強調，「伊朗的核設施已完全遭摧毀。」

日本共同通信社報導，在美國，仍有不少人認為1945年對廣島、長崎投下原子彈促使了二戰結束，將美軍的行動予以正當化。這次川普以向廣島、長崎投下原子彈為例為美軍的行動做辯護，可能引發爭議。