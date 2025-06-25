美國空襲伊朗成借鏡？北韓恐加速推動核武 韓退將：不可能談判

（德國之聲中文網）周一（6月23日），北韓譴責美國對伊朗三個關鍵核設施的襲擊，稱華盛頓侵犯伊朗的領土主權，違反聯合國憲章。

此前，平壤已稱以色列對伊朗的導彈襲擊是「醜惡之舉」。

北韓與伊朗的盟友關係

北韓與伊朗關係接近。數十年來，外界懷疑德黑蘭和平壤有軍事合作，包括研發彈道導彈，據稱伊朗在此方面也有所進步。

約20年前，北韓開始派遣有深層隧道經驗的專業工程師。

自1950年持續三年的北韓戰爭爆發以來，北韓將其大部分核心軍事能力隱藏於地下基地。

平壤政權將密切關注GBU-57鑽地彈對伊朗核設施的打擊效果，以評估本國地下堡壘的安全性。

南韓陸軍退役中將、現任國家威懾研究所高級研究員的全仁範（音譯，Chun In-bum）向德國之聲表示：「我相信，北韓的結論將是，必須加速核武能力，同時加固存儲區域。」

全仁範表示，北韓還須采取額外保護措施，如加強空中防禦以及反制選項。

平壤不大可能談判

但全仁範表示，他不認為可以通過襲擊來迫使平壤重返談判，「絕對不行，這不符合他們的本性」。

盡管如此，他認為，幾乎可以確定，北韓與世界其它地區一樣，對於川普政府的「果斷性」深感震驚。

全仁範表示：「這樣的美國我們已經很長時間沒有見到了，北韓可能會措手不及。」他表示，因此，他確信北韓會加速其武器計劃。

首爾梨花女子大學國際關係教授伊斯利（Leif-Eric Easley）則認為，無論在地理位置、與盟國的關係，還是核計劃的推進程度上，北韓和平壤都有很大不同，這一點平壤應當也知道。

「平壤的核計劃要先進得多，其武器或許已能用多種運載體系發射，包括洲際彈道彈道」，他說道。「金正恩政權能夠威脅到美國本土，而首爾在北韓多種武器的射程之內。」

他還指出：「對伊朗而言，以色列毫不留情地利用了德黑蘭的戰略戰術錯誤，使用高級情報、技術和訓練，削弱了伊朗的防空、高端人才和反制能力。」

「北韓會吸取伊朗的教訓，而南韓則比以色列更不願冒險。中國和俄羅斯則比德黑蘭更有能力幫助平壤。」

莫斯科接見伊朗外長

伊斯利表示，北韓領導人金正恩也將依靠與俄羅斯總統普京的盟友關係，獲取足夠的最新武器和技術，以保護其政權。

伊斯利還指出，美國打擊伊朗後，莫斯科很快接見伊朗外長，而在G7加拿大會議期間，普京則派遣紹伊古與金正恩會晤，這都不是偶然。

「俄羅斯與伊朗、北韓的協調，顯示出跨地區的安全聯系。」

全仁範則指出，對金正恩來說，他的頭號優先事務是保護自身的性命以及金氏政權的存繼。

此外，對於川普所說美國軍方知曉伊朗最高領袖哈梅內伊的藏身之處、並且他樂見德黑蘭政權更迭，金正恩可能深受警告。

「目前金正恩已經受到極好的保護，以免受『斬首行動』的威脅，其行蹤高度機密」，全仁範說道。「我確信，他會繼續盡可能隨時對其行蹤進行保密。」

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