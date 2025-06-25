傳伊朗核計畫僅倒退幾個月 川普反駁稱「數十年」：若重建將再襲擊

路透報導，美國總統川普25日在荷蘭海牙北約峰會會晤其他世界領袖前說，伊朗核計畫已倒退數十年，並說他認為伊朗核設施已徹底被毀。

美國21日出動B-2轟炸機攜帶巨型鑽地彈空襲伊朗核設施。川普25日說，這是一次「毀滅性」攻擊。

美媒24日披露，初步美國情報評估認為，美國該次空襲並未摧毀伊朗核能力，只是使其倒退幾個月。被問到相關情資報告時，川普說：「他們實際上不了解」。

川普說，目前美國空襲伊朗後的情報「沒定論」，但他暗示伊朗可能受損嚴重，「情報非常缺乏定論。情報說我們不知道。（伊朗核設施受損）可能非常嚴重。情報暗示的是這樣」。

被問到若伊朗重建濃縮鈾計畫，美國是否會再次襲擊？川普說：「當然會」。

另據法新社報導，川普也暗示美國襲擊伊朗對中東可能有正面影響。川普說，他相信有關終結以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的加薩衝突，已正取得「重大進展」，「我想是因為我們執行的攻擊」。