伊朗加速民用核計畫！通過停止與IAEA合作 怒轟「為以國攻擊鋪路」

路透25日引述伊朗半官方媒體Nournews報導，伊朗國會當天通過法案，要停止與聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）的合作。國會議長卡利巴指出，伊朗將加速其民用核計畫。

伊朗向來否認尋求核武，但指稱IAEA在12日正式認定伊朗違反核不擴散義務的決議，是為以色列13日起攻擊伊朗鋪路。前述法案尚須伊朗最高國家安全委員會最後批准才會實施。

卡利巴說，IAEA甚至不願譴責伊朗核設施受到攻擊，出賣其國際公信力，「為此，伊朗原子能組織將停止和該機構合作，直到（伊朗）核設施的安全獲得保障」，伊朗也將加速其和平性質的核計畫。

伊朗國會國安委員會本周稍早已通過這次法案的大綱，該委員會發言人說，法案內容包括將停止監視器安裝、檢查作業和向IAEA提交報告。

在以色列襲擊伊朗核計畫據點、美國轟炸伊朗地下核設施後，伊朗政府就被呼籲要限縮對核不擴散體制的承諾。伊朗外交部長阿拉奇24日向卡達媒體說，他認為伊朗對其核計畫的看法將有改變，但說不準會朝向哪個方向。