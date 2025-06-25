快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗加速民用核計畫！通過停止與IAEA合作 怒轟「為以國攻擊鋪路」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗國會3月2日舉行聽證會。美聯社
伊朗國會3月2日舉行聽證會。美聯社

路透25日引述伊朗半官方媒體Nournews報導，伊朗國會當天通過法案，要停止與聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）的合作。國會議長卡利巴指出，伊朗將加速其民用核計畫。

伊朗向來否認尋求核武，但指稱IAEA在12日正式認定伊朗違反核不擴散義務的決議，是為以色列13日起攻擊伊朗鋪路。前述法案尚須伊朗最高國家安全委員會最後批准才會實施。

卡利巴說，IAEA甚至不願譴責伊朗核設施受到攻擊，出賣其國際公信力，「為此，伊朗原子能組織將停止和該機構合作，直到（伊朗）核設施的安全獲得保障」，伊朗也將加速其和平性質的核計畫。

伊朗國會國安委員會本周稍早已通過這次法案的大綱，該委員會發言人說，法案內容包括將停止監視器安裝、檢查作業和向IAEA提交報告。

在以色列襲擊伊朗核計畫據點、美國轟炸伊朗地下核設施後，伊朗政府就被呼籲要限縮對核不擴散體制的承諾。伊朗外交部長阿拉奇24日向卡達媒體說，他認為伊朗對其核計畫的看法將有改變，但說不準會朝向哪個方向。

美國 核能 核武 伊朗 以色列

延伸閱讀

大陸代表安理會發言 譴責美國是核危機始作俑者

美國轟炸伊朗核設施 華府外交政策是什麼？范斯定義「川普主義」

「川普的嘴 騙人的鬼」 官媒：10天內 伊朗至少被美騙3次

觀察站／北京曾被伊朗糊弄多次 對以伊衝突採審慎態度

相關新聞

美國轟炸伊朗核設施 華府外交政策是什麼？范斯定義「川普主義」

美國副總統范斯24日晚間在俄亥俄州共和黨晚宴上發表演講，就美國轟炸伊朗核設施一事，闡述了他所稱的「川普主義」的外交政策原...

外媒：以尋求盡快結束對伊戰爭 普亭稱「美受以挑動攻擊伊朗」

聯合國安理會廿二日在紐約市開會討論美國空襲伊朗核設施，俄羅斯、中國譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特...

盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

「華爾街日報」今天引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃...

傳伊朗核計畫僅倒退幾個月 川普反駁稱「數十年」：若重建將再襲擊

路透報導，美國總統川普25日在荷蘭海牙北約峰會會晤其他世界領袖前說，伊朗核計畫已倒退數十年，並說他認為伊朗核設施已徹底被...

美襲伊朗核設施 魯比歐稱「德黑蘭距擁核更遠」受損情形曝光

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情情報官員報導，美軍21日襲擊伊朗核設施僅讓伊朗核計畫倒退數月。美國國務卿魯比歐25日...

伊朗加速民用核計畫！通過停止與IAEA合作 怒轟「為以國攻擊鋪路」

路透25日引述伊朗半官方媒體Nournews報導，伊朗國會當天通過法案，要停止與聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。