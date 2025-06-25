美國轟炸伊朗核設施 華府外交政策是什麼？范斯定義「川普主義」

美國副總統范斯24日晚間在俄亥俄州共和黨晚宴上發表演講，就美國轟炸伊朗核設施一事，闡述了他所稱的「川普主義」的外交政策原則。

NBC新聞報導，范斯表示：「我所謂的川普主義很簡單。第一，你要清楚表達美國的明確利益。在這個案例中，就是伊朗不能擁有核武。第二，嘗試強勢地以外交方式解決這個問題。第三，當你無法以外交方式解決，就動用壓倒性的軍事力量來解決，然後在局勢演變成曠日持久的衝突之前趕快離開那裡。」

范斯當天稍早在「X」表示，所謂的川普主義將「讓國家（及全世界）變得更好。」

We are seeing a foreign policy doctrine develop that will change the country (and the world) for the better: 1) clearly define an American interest; 2) negotiate aggressively to achieve that interest; 3) use overwhelming force if necessary. pic.twitter.com/zQQzdJlzus — JD Vance (@JDVance) 2025年6月24日

范斯還在演講中讚揚川普「強大的美國領導力」，並向聽眾保證，美國轟炸伊朗核設施不會變成一場長期戰爭。

他說：「對於擔心這會變成曠日持久衝突的美國人，我認為總統很快就解決了這個問題。我們不僅確實摧毀了伊朗的核子計畫，而且是在美國人零傷亡的情況下完成，這就是強大美國領導力所帶來的成果。」

根據稍早新聞，CNN在內多家媒體24日披露，美國國防部情報部門初步評估認為，美軍21日的空襲可能僅讓伊朗的核計畫延後數個月。