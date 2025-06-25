傳以軍再開火46死 UN批加薩糧援站淪死亡陷阱

加薩民防局表示，以色列部隊今天在加薩走廊再度開火，造成46名等待物資的民眾喪生。數個人權團體與聯合國（UN）機構紛紛抨擊美國支持的GHF糧食分發系統。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以軍今晨朝加薩走廊（Gaza Srip）中部一處援助站附近開火，造成21人死亡、約150人受傷，另有25人在加薩南部另一起事件中喪生。

加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）醫護人員法哈特（Ziad Farhat）告訴法新社，「我們每天都在面對數量多到無法承受的罹難者、傷患…各醫院無法容納那麼多的傷亡人員」。

美國與以色列支持的民間援助組織「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）也因為今天的事件面臨更多壓力。這個組織5月底進入加薩走廊，取代聯合國相關機構。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說，GHF糧食分發系統「令人憎惡」，淪為「死亡陷阱」，「奪走的性命比拯救的性命還多」。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）譴責在加薩的「糧食武器化」。

聯合國機構與主要援助團體拒絕與GHF合作，擔憂GHF的目的是迎合以色列軍事目標。

根據加薩衛生部今天公布的數據，自5月底以來，至少有516人在索取救濟物資時死於以色列砲火，近3800人受傷。

人權團體指出，以色列3月初到5月底阻止所有援助物資進入加薩走廊，且持續實施管制，人口逾200萬的加薩走廊蒙受類似饑荒的情況。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）投書「衛報」（The Guardian）指出，原本約有400個援助分發站，但在GHF系統下只剩4個，而加薩境外「擠滿」倉庫的物資無法運入加薩。

加薩民防局指控以軍今天開火釀死傷。以色列軍方表示，有一群人聚集在「鄰近」以軍的地方；GHF則否認與援助站附近的死亡事件有關。