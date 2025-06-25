【即時短評】川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

即便是在敵意最深的對手之間，戰爭有時也可以是一場經過編排的舞台劇。這並非美學問題，而是一場攸關政治訊號的戰略行動：一方以攻勢示警，一方以節奏退場，雙方都不真正想引爆全面戰爭。

當伊朗事先透過卡達告知美國，其飛彈將攻擊位於多哈附近的烏代德空軍基地時，真正的目的並非摧毀該基地，也不是殺傷駐軍。這座基地防衛森嚴，幾枚飛彈不可能造成真正破壞。這場行動的重點，在於伊朗向美國釋出明確訊號：我們不尋求升高衝突，但我們也不能對核設施遭轟炸坐視不管。

伊朗政權明白，若對美軍戰機空襲自家核子設施不作任何回應，將是奇恥大辱。但它同時也清楚，自己無力與美國正面開戰。因此這一輪攻防，本質上是一次有限報復、一次政治姿態。在承認軍事劣勢的同時，伊朗設法保住了政權安全。

川普接收到了這個訊息，並迅速做出反應，親自宣布這場持續12天的戰爭告終。這不僅讓他的幕僚措手不及，也讓仍在持續發射飛彈的以色列驚訝不已。直至23日深夜，以色列仍在轟炸伊朗境內目標，沒預料川普突然結束這場衝突。

儘管停火協議甫公布時仍顯脆弱，例如24日清晨以色列指控伊朗再度發射飛彈，揚言報復打擊德黑蘭，但以色列總理內唐亞胡已正式表示接受停火條件。接下來幾小時將是觀察協議能否維持的關鍵。

川普的政治算計

對川普而言，這場「結束得剛剛好」的戰爭對他頗為有利。他小心翼翼地將22日的轟炸定義為單一行動，而非宣戰，目的是避免激怒MAGA基層——許多人對軍事介入外國事務感到厭倦。川普多次公開表示「不再讓美國參戰」，若伊朗飛彈造成美軍死傷，情勢將截然不同，他也無法全身而退。

2019年川普首任期間，伊朗擊落一架價值1.3億美元的美國無人機。當時美軍已計畫對伊朗軍事設施展開報復，但川普在最後一刻取消行動，理由是「無人機上沒人」，報復若造成數十人死亡不符比例原則。這種「沒有美軍傷亡，就不升級戰爭」的邏輯，如今再次出現，並讓川普得以從這波衝突中「勝利退場」。

川普將能不斷自誇：他對伊朗動用了最大武力，但事後展現了寬容與克制。這將有助於形塑他在大選前「強硬又負責」的領袖形象。

內唐亞胡措手不及

但這番操作，也讓以色列總理內唐亞胡陷入尷尬。23日，內唐亞胡明顯加強轟炸密度與攻擊範圍，意圖對伊朗核設施加以更深打擊。然而，川普一聲令下，讓這場戰爭戛然而止，以色列不得不跟著踩煞車急停。起初各界認為，內唐亞胡成功拖川普下水，是最大贏家。

內唐亞胡原本有意將戰火延伸，進一步摧毀伊朗的核子能力，甚至動搖整個神權體制。然而，過去48小時的局勢說明一件事：如今能決定戰爭與和平的，似乎不是聯合國，也不是地區聯盟，而是美國總統川普一人。對全球秩序來說，這或許並非什麼好消息，但這場戰爭若真能如此快速終結，世人也會暫時鬆一口氣。