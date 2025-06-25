洗手間、三明治、鑽地彈衝力…美軍B-2轟炸機飛官奔襲伊朗37小時新體驗

美國總統川普21日下令出動B-2轟炸機，空襲伊朗核子設施。紐約時報報導，對部分B-2飛官而言，那次任務可能是他們首次駕機參與實戰並投擲炸彈，同時也首次在實戰中運用GBU-57鑽地彈。

在執行那場長達37小時任務之前，美國空軍飛官曾在複製B-2轟炸機駕駛艙的飛行模擬器中，連續操作至少24小時。任務開始前幾天至數周，他們也很可能針對目標進行模擬飛行演練；而該目標設計成類似深埋山中、戒備森嚴的設施。

曾駕駛B-2轟炸機執行訓練和作戰任務長達9年的美國空軍退役中將巴沙姆（Steven L. Basham）表示，21日的任務在幾乎所有方面都與以往相似，只有幾處明顯不同。

空襲伊朗福爾多的B-2轟炸機每架掛載2枚可摧毀深埋地下目標的巨型鑽地彈。巴沙姆指出，在飛往伊朗的實戰任務中，飛官「感受到」武器艙門開啟時發出的「砰」一聲，這會短暫改變匿蹤飛機的外形，並可能暴露於敵方雷達偵測之下。

根據科學人的報導，當GBU-57鑽地彈從B-2轟炸機巡航高度、即約1.5萬公尺處投下時，會利用先進尾翼引導飛向目標。雖然精確撞擊速度屬於機密，但估計超過音速，釋放的動能相當於一架285公噸重的波音747-400，以時速約273公里著陸，或565公噸的美鐵阿西拉特快車（Acela），以時速每小時192公里移動，但所有這些能量都集中在極小的區域。

GBU-57鑽地彈據報能鑽穿約61公尺厚的混凝土，或密度達每平方公分約34.5公斤的基岩，相當於橋面板或停車場板的強度，隨後引爆重達約2400公斤的炸藥。巴沙姆說，當這2枚總重6萬磅（27.2公噸）的炸彈投下時，2名機組員很可能感受到短暫的向上衝力。

對飛官而言，那無疑是一種全新的體驗。

與B-1和B-52等轟炸機相比，每架造價高達22億美元、史上最昂貴的B-2轟炸機，扮演更為特殊的角色。B-2轟炸機原先為攜帶核武而設計，現今定期從常駐的密蘇里州懷特曼基地出發，飛往歐洲和亞洲執行威懾任務，也曾在伊拉克、阿富汗和利比亞執行作戰任務。

過去25年來，美國空軍及飛官積累了豐富的長程任務經驗。如今，懷特曼空軍基地派駐軍醫與生理學專家，專門協助B-2飛行員做好身體準備，以應付長時間駐守駕駛艙的需求。如果事先有足夠的通知，飛官會嘗試調整睡眠作息，讓生理時鐘與任務節奏同步。

B-2的駕駛艙雖然狹小，但仍設有洗手間，座椅後方也留有空間，供飛官躺在帆布床或露營墊上稍作伸展與小憩。不過，在起飛、降落、空中加油及飛越敵方領空時，2名飛官都必須留在座位上。機上還配備了小型加熱器用來加熱食物，但許多飛官在執行長程任務時，更偏好像是三明治這類簡單餐點。

B-2轟炸伊朗的任務很可能與早期在科索伏和伊拉克戰爭執行的飛行任務相似，當時飛官會看到天空中出現高射砲和飛彈。但五角大廈官員表示，這次伊朗並未對B-2或護航的F-35戰機開火。

在先前的衝突中，B-2飛官最多投擲約900公斤的精確導引炸彈；而這次任務的每架B-2則向目標投下兩枚約16噸重的炸彈。