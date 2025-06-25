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川普稱中國可續買伊朗石油 白宮澄清未鬆綁制裁

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，在以色列伊朗達成停火協議後，中國可以繼續購買伊朗石油，但白宮澄清此舉並不代表美國對伊朗制裁有所放寬。

路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「中國現在可以繼續從伊朗購買石油。希望他們也會從美國採購大量石油。」就在幾天前，他才下令美軍轟炸伊朗3處核設施。

一名白宮高層官員告訴路透社，川普此番發言意在強調，伊朗目前尚未試圖關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），因為一旦關閉，這對全球最大伊朗石油進口國的中國而言將造成困難。

這名官員說：「總統持續呼籲中國和所有國家，進口美國先進的石油，而不是違反美國制裁購買伊朗石油。」

停火協議宣布後，川普對中國的發言進一步釋出利空訊號，導致油價下跌近6%。

伊朗 以色列

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