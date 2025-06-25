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美情報評估伊朗核計畫未重創 川普親上火線痛批假新聞

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）應荷蘭國王威廉．亞歷山大邀請，24日在海牙的豪斯登堡宮，與各國元首和政府首長共進晚餐。歐新社
美國總統川普（中）應荷蘭國王威廉．亞歷山大邀請，24日在海牙的豪斯登堡宮，與各國元首和政府首長共進晚餐。歐新社

美國總統川普日前下令空襲伊朗的核子設施，但CNN 24日率先獨家披露，五角大廈情報部門初步評估認為，這波打擊可能僅讓伊朗的核計畫延後數個月。繼白宮發言人李維特公開反駁後，正在荷蘭海牙參加北約峰會的川普也親上火線，怒批這是假新聞。

川普在自家「真實社群」寫道：「假新聞CNN與失敗的紐約時報一起聯手，企圖貶低史上最成功軍事打擊之一。伊朗的核子設施完全被毀！紐時和CNN正遭到民眾強烈譴責！」

BBC報導，川普中東事務特使威科夫將美國空襲伊朗的情報評估外洩稱為「叛國行為」。他接受福斯新聞採訪時表示：「這實在太離譜了，這是叛國行為，必須徹查。任何負責的人都應該被追究責任。」

威科夫還補充說，他已閱讀所有損害評估報告，表示「毫無疑問」，美國空襲的三處核設施都被「徹底摧毀」了。

川普在親自發文批假新聞前，似乎附和威科夫的評論，在「真實社群」發布了福斯訪威科夫的片段，還貼出威科夫發言的逐字稿。威科夫說：「我們在福爾多投下了12枚鑽地彈，毫無疑問擊穿了掩體，而且毫無疑問，核設施已被徹底摧毀。所以，外界那些在某種程度上聲稱我們未能達成目標的報導，實在是荒謬可笑！」

伊朗 以色列

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