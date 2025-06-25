陸駐聯合國代表傅聰：美國2018年退出協議 是伊朗核危機始作俑者

聯合國安理會召開會議討論伊朗核問題。大陸常駐聯合國代表傅聰24日發言指出，美國才是伊朗核危機的始作俑者，伊朗解決核問題的誠意應該得到重視。各方應推動伊朗核問題重返政治解決軌道。

大陸常駐聯合國代表團官網發布，傅聰表示，以色列和美國以「未來可能的威脅」為由對伊朗動武，嚴重違反國際法，侵犯伊朗主權，襲擊國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施更是開創惡劣先例，威脅國際核不擴散體系，中方再次明確譴責。

傅聰指出，中方認為，解決伊朗核問題的外交手段尚未窮盡，和平解決仍有希望。各方應汲取教訓，在平等基礎上重啟對話，推動伊朗核問題重返政治解決軌道。他強調，確保停火止戰是當務之急，堅持政治解決是唯一途徑，開啟對話談判是根本出路。

傅聰提到，美國才是伊核危機的始作俑者。是美國在2018年單方面退出伊核全面協議，恢復並不斷升級對伊單邊制裁，採取「極限施壓」措施，致使伊方無法享有協議賦予的經濟紅利，被迫減少履行協議義務。又是美國置自身信譽於不顧，悍然對伊核設施發動軍事打擊，破壞由其自身發起的談判進程，再度導致伊核問題走入困局、地區局勢驟然升級。

傅聰指出，伊朗解決伊核問題的誠意應該得到重視。直至今日，伊朗仍在履行核不擴散義務，執行全面保障監督協定。伊朗一再強調不尋求發展核武器，以建設性姿態與美方開展多輪專業務實談判，從未放棄外交努力。

傅聰稱，一些國家片面援引國際原子能機構總幹事報告內容，無視伊朗與機構合作的積極面，在沒有充分協商情況下，強行推動機構理事會通過決議，損害對話氛圍，激化矛盾和對抗。有關國家應深刻反思這一不負責的舉措所產生的惡劣影響。