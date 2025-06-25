以色列伊朗停火生效 陸續開放領空恢復航班

以色列軍方今天表示，將解除與伊朗交戰的12天期間，針對公眾聚會、工作場所和學校所實施的限制。雙方的停火協議稍早已生效，據報兩國也將陸續開放領空。

以色列軍方透過聲明表示，依據國防部長卡茲（Israel Katz）的命令，從今天晚間8時（台灣時間25日凌晨1時）起，「全國所有地區將全面恢復活動」。

法新社報導，相關指導方針預計將實施至26日晚間，屆時將接受檢視。

以色列機場當局也宣布所有出入境班機將恢復正常起降。

以色列本月13日對伊朗發動大規模轟炸，根據以色列交通部說法，自以色列關閉領空以來，約有10萬到15萬名以色列人滯留國外。

自戰事開打以來，以色列一直實施嚴格的限制措施，學校和非必要商家紛紛關閉。

以色列和伊朗今天雙雙表示，兩國會遵守美國總統川普率先宣布的停火協議。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，儘管停火協議已生效，伊朗領空仍將關閉至25日下午2時（台灣時間25日下午6時30分）。

梅爾通訊社引述伊朗交通部發言人阿卡萬（Majid Akhavan）今天晚間說法報導：「鑒於近期情勢發展，為確保乘客與航班安全，本國領空將持續關閉至25日下午2時。」