美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美軍21日轟炸伊朗3處關鍵核子設施，並聲稱已經摧毀伊朗核子能力，但CNN率先獨家披露，美國國防情報局（DIA）初步評估顯示，伊朗核子計畫的核心組件並未被毀，可能僅使進程延後數個月。白宮發言人李維特堅稱，那份所謂的評估是錯誤的，還是由一個「低階魯蛇」洩漏出去。

BBC報導，李維特在社群媒體發文表示：「這份所謂的『評估』完全錯誤」，雖然被列為『最高機密』，卻仍被情報界一個匿名的低階魯蛇洩露給CNN。」

她接著指出，「洩漏這份所謂的評估報告，顯然是為了貶低川普總統，並抹黑那些完美執行摧毀伊朗核子計畫任務的英勇戰機飛官。」

她還說：「每個人都知道，當你精準地對目標完美投下14枚重達3萬磅的炸彈，結果只有一個：徹底摧毀。」

This CNN story was written by the same "reporter" who wrote the very first FAKE NEWS story claiming the Hunter Biden laptop was disinformation.



How did that work out for you, @NatashaBertrand? pic.twitter.com/x2CVhlhB1b — Karoline Leavitt (@PressSec) 2025年6月24日

BBC轉述CBS新聞報導，一位知情人士證實，初步評估顯示，美軍空襲僅使伊朗核子計畫延後數個月，並未摧毀這些設施。評估還指出，福爾多核設施的入口雖遭炸毀坍塌，但埋藏在更深地下的濃縮設施大致上仍完好無損。

知情人士說，此類初步評估往往能經得起後續驗證，而知情人士的說法似乎與李維特對於該評估品質的主張相矛盾。