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美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張攝於24日的衛星照片可見，伊朗福爾多鈾濃縮設施以及美軍空襲造成的破壞。路透 / Maxar Technologies
這張攝於24日的衛星照片可見，伊朗福爾多鈾濃縮設施以及美軍空襲造成的破壞。路透 / Maxar Technologies

美軍21日轟炸伊朗3處關鍵核子設施，並聲稱已經摧毀伊朗核子能力，但CNN率先獨家披露，美國國防情報局（DIA）初步評估顯示，伊朗核子計畫的核心組件並未被毀，可能僅使進程延後數個月。白宮發言人李維特堅稱，那份所謂的評估是錯誤的，還是由一個「低階魯蛇」洩漏出去。

BBC報導，李維特在社群媒體發文表示：「這份所謂的『評估』完全錯誤」，雖然被列為『最高機密』，卻仍被情報界一個匿名的低階魯蛇洩露給CNN。」

她接著指出，「洩漏這份所謂的評估報告，顯然是為了貶低川普總統，並抹黑那些完美執行摧毀伊朗核子計畫任務的英勇戰機飛官。」

她還說：「每個人都知道，當你精準地對目標完美投下14枚重達3萬磅的炸彈，結果只有一個：徹底摧毀。」

BBC轉述CBS新聞報導，一位知情人士證實，初步評估顯示，美軍空襲僅使伊朗核子計畫延後數個月，並未摧毀這些設施。評估還指出，福爾多核設施的入口雖遭炸毀坍塌，但埋藏在更深地下的濃縮設施大致上仍完好無損。

知情人士說，此類初步評估往往能經得起後續驗證，而知情人士的說法似乎與李維特對於該評估品質的主張相矛盾。

伊朗 以色列

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