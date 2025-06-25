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美情報機構轟炸伊朗報告：德黑蘭核計畫僅倒退數個月

中央社／ 紐約24日專電

美國媒體引述情報機構對「午夜重錘行動」初步報告指出，美軍轟炸伊朗核設施結果僅封鎖2個陣地入口，未炸毀地底建築，伊朗核武計畫可能僅倒退數個月；白宮指報導「完全錯誤」。

美國總統川普（Donald Trump）22日同意對伊朗3處核設施陣地發動「午夜重錘行動」（OperationMidnight Hammer），並在全美演說指已徹底摧毀主要核濃縮設備。「紐約時報」（New York Times）引述瞭解初步機密評估報告的官員談話，美軍轟炸僅封鎖了2個陣地入口，未炸毀地底建物。

官員說，報告初步發現美軍週末行動僅讓伊朗核計畫倒退幾個月。

美國有線電視新聞網（CNN）率先報導，4名參與攻擊後簡報的情報官員指出，美軍行動未摧毀伊朗核計畫核心機組，進度僅倒退數個月。

紐時指出，美國情報機構在美國與以色列發動攻擊前曾評估，伊朗加速製造核武，可能3個月就可完成；國防情報局（Defense Intelligence Agency）在兩國多輪轟炸後認為，計畫僅被延後不到6個月時間。

數名前官員分析，伊朗若急著完成核彈，可能製造出小型與粗糙的裝置，核彈頭極小化難度甚高，外界尚未清楚攻擊行動對伊朗推進研究的損害。

報導指出，依據報告，川普說伊朗核設施被摧毀是過度陳述。聯邦眾議院24日將聽取簡報，參議院的簡報日期為26日。

初步報告認為，伊朗的濃縮鈾在攻擊前已移置他處，有些被搬到秘密核陣地，美軍僅炸毀極小部分核物質。

以色列官員們也指出，伊朗政府私設小型並偽裝過的設施陣地，如果大型裝備遭攻擊，可持續進行計畫。

官員指這份5頁初步機密報告需要蒐集更多資訊以進一步認定；一名官員說，川普政府官員對報告的看法複雜，還需要更多評估。但國防情報局報告指，伊朗3個核陣地並未達到部分官員希望的損害程度，當局仍控制幾乎所有的核原料，如果要恢復核武生產，可能很快就可上路。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指報導完全錯誤，所謂遭洩漏的評估擺明是為羞辱川普，打擊完美成功的任務，詆毀摧毀伊朗核計畫的勇敢戰機駕駛。所有人都知道精準打擊，投下14顆3萬磅重巨彈的成果：全面摧毀。

CNN引述消息來源說法率先報導，五角大廈的國防情報局是根據美軍中央司令部（Central Command）的攻擊後損害研擬報告；一名消息來源指出，伊朗製造濃縮鈾的離心機「完好無損」。

李威特表示，情報機構的「不具名魯蛇」把最高機密洩漏給CNN，所謂的評估錯得離譜。

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