伊朗總統稱不求擁有核武 但捍衛使用核能合法權利

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，伊朗不求擁有核武，但將繼續捍衛和平使用核能的「合法權利」。

伊朗與以色列交火12天後，雙方終於達成脆弱的停火協議；兩國交火期間還經歷美國空襲伊朗核設施。裴澤斯基安向阿拉伯聯合大公國（United ArabEmirates，UAE）總統表示，以色列與美國「不能透過武力強行施加不公平的願望」。

裴澤斯基安與阿聯總統穆罕默德（Mohammed binZayed）通話時指出：「當你與美國打交道，我們希望你能向他們解釋，伊朗只是在捍衛合法權利。」

伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）引述裴澤斯基安的談話強調：「伊朗從未想要、目前也沒有要取得核武」，他強調伊朗「準備在談判桌上...解決這些問題」。

伊朗 以色列

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