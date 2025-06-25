川普阻止以色列轟炸伊朗 美國務院：以伊停火進展順利

美國總統川普23日宣布伊朗和以色列已達成停火共識，不過兩國直到24日上午皆未確定停火；美國國務院24日重申川普的社群網絡發文，並指出，現階段事情進展順利，地區變得很安靜、不見衝突，不過國務院也表示，任何停火的討論都是非常脆弱的。

川普美東時間23日傍晚6時發文，指伊朗和以色列雙方已經同意停火，不過並未得到伊朗和以色列第一時間的回應，且兩國交火並未中斷；川普並在24日清晨7時左右向以色列發出警告，要求他們不要違反停火、轟炸伊朗，並在7時28分表示，以色列不會攻擊伊朗，停火已經生效。

川普24日上午再度發文表示，以色列和伊朗都希望停止戰爭，並表示，能夠摧毀伊朗所有的核子設施和能力，再接著停止戰爭，是他的榮幸。

國務院24日舉行記者會，發言人布魯斯（Tammy Bruce）引述了川普的社群網絡貼文，並表示，川普是言而有信的人，並稱川普是和平使者。

布魯斯說，任何停火的討論都是非常脆弱的，但現階段看起來事情進展順利，中東地區變得很安靜；布魯斯指出，川普一直相信外交手段能停止戰爭。