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伊朗總統稱以伊12日戰爭結束 準備好與美國重返談判

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天透過國營媒體伊朗通訊社（IRNA）向全國發表談話，他宣布以色列挑起的「12日戰爭結束」，並表示準備好與美國重返談判。

法新社報導，裴澤斯基安說道：「今天，我們偉大的國家英勇抵抗和展現創造歷史的決心後，我們正在見證休戰（協議）確立，由以色列冒險主義和挑釁引發的這場12日戰爭結束。」

德黑蘭當局今天表示，已準備好與美國重返談判桌。以色列13日空襲伊朗核子及軍事設施，引發伊朗射飛彈回擊。兩國持續交火12天後，已實施一項脆弱的停火協議。

以色列出乎預料的襲擊打亂美國與伊朗的核談判步調，不過，即使裴澤斯基安似乎表示願意重新檢視核談判，他強調德黑蘭將繼續針對和平使用核能「行使合法權利」。

伊朗通訊社引述裴澤斯基安的談話指出，「伊朗從未尋求、目前也不尋求取得核武」，且伊朗已「準備好在談判桌上解決這個議題」。

伊朗 以色列

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