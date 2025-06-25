伊朗加快選拔哈米尼接班人 哈桑呼聲高

知情人士透露，以色列與伊朗衝突，伊朗最高領袖哈米尼遭暗殺陰霾揮之不去，促使伊朗高階神職人士加快選拔哈米尼接班人，其中又以最近浮上檯面的哈桑．何梅尼（Hassan Khomeini）呼聲最高。

路透報導，哈米尼兩年前親自指定的三人委員會，近日正加速討論哈米尼接班人選拔事宜，以防哈米尼遭遇不測時，能立即選出繼任者穩定及延續政權。

知情人士說，新領袖人選仍將遵循伊朗神權政府已故創始人何梅尼的革命原則，熱門人選包括哈米尼五十六歲的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）以及革命創始人之孫哈桑．何梅尼。

哈桑．何梅尼與改革派陣營關係密切，因其血統背景，在神職界與革命衛隊廣受尊重。穆吉塔巴則繼承其父的強硬政策。但消息人士強調，接班人最終決定權仍在哈米尼本人，且情勢可能隨時變動。

不過，國際危機集團伊朗計畫主任瓦伊茲表示，不排除革命衛隊也可能推選一位不太知名的神職人士作為傀儡，讓軍方幕後掌權。