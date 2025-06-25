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卡達國王斡旋 促成停火關鍵

聯合報／ 編譯周辰陽、記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普在美東時間廿三日下午突然宣布以色列伊朗達成停火協議。一位白宮資深官員透露，川普是與以色列總理內唐亞胡和伊朗官員通話後宣布此事，而卡達也參與斡旋。

紐約時報報導，不具名美國官員透露，卡達國王阿勒薩尼在停火談判中扮演關鍵角色。以伊停戰消息甚至讓川普政府內部一些高層官員感到意外。

上述匿名官員指出，在促成這項停火協議的過程中，川普得到了副總統范斯、國務卿魯比歐與中東特使威科夫的幫助，這三人透過「直接和間接」管道與伊朗方面進行聯繫。以色列同意停火的前提，則是不再遭到來自伊朗進一步攻擊。

川普宣布以色列和伊朗停戰前，伊朗廿三日對卡達杜哈附近沙漠地帶的烏代德美軍基地發射多枚飛彈，報復美國轟炸伊朗核設施。卡達政府表示，防空系統成功攔截飛彈攻擊。川普在社群媒體發文感謝伊朗攻擊之前先通知，美方與卡達都沒有人員傷亡。

伊朗國家安全委員會廿三日發表聲明說，伊朗為報復美國侵略而展開回擊，針對美軍基地發射飛彈的數量跟美國轟炸伊朗的飛彈數量一樣。

川普表示，伊朗這波飛彈反擊力道「非常薄弱」，幾乎沒有造成任何損害。

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