伊朗先通報 飛彈襲擊美基地多被攔截

美國總統川普廿三日宣布以色列和伊朗同意停火。紐約時報報導，伊朗稍早象徵性襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地，成為擺脫與美國對抗的下台階。伊朗官員和川普表示，伊朗事先通報即將發動飛彈襲擊，以盡量降低可能的傷亡。

烏代德基地駐有約一萬名美軍，是美國中央司令部的地區總部。伊朗對該基地的襲擊曾引發外界擔憂美伊衝突可能加劇，使美國更深度捲入以伊衝突並可能擴散至整個中東。

伊朗官員曾表示，德黑蘭當局必須對美國攻擊其關鍵核子設施作出反擊以示立場，但行動必須審慎。伊朗二○二○年採取過類似的做法，當年伊朗報復美國刺殺伊朗革命衛隊高級將領蘇萊曼尼，向伊拉克美軍基地發射彈道飛彈之前也曾先行發出預警。

彭博資訊報導，在伊朗飛彈襲擊烏代德美軍基地前，不只卡達人知道伊朗飛彈即將來襲，美國人也知道，因為伊朗人事先就告訴他們。作為表面攻擊目標的烏代德空軍基地早撤離，絕大多數飛彈在空中被攔截，無人傷亡。川普幾個小時後就宣布，以伊同意停火。