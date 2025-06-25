紐時：伊襲美基地找下台階 避免與美全面開戰

伊朗在台灣時間廿四日凌晨發射飛彈襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地，紐約時報報導，德黑蘭在發射飛彈前，就已在尋求從戰爭脫身之道，這次象徵性報復美國，讓伊朗獲得停戰下台階，美國和以色列也能自稱勝利，美國總統川普隨後宣布以伊停火。

伊朗最高國家安全委員會在當地廿三日上午召開緊急會議，討論如何反擊美國。四名知情伊朗官員透露，伊朗需要保全顏面，既希望打擊美國在中東的目標，也希望避免美國展開更多攻擊。伊朗最高領袖哈米尼在一個掩體內下令反擊時，指示控制攻擊規模，避免與美國全面開戰。

紐時說，伊朗愈來愈不希望戰事拖下去。儘管多數伊朗人團結譴責戰爭，不滿國家遭外人攻擊，但數以萬計伊朗民眾已被迫撤離德黑蘭等城市，當地商家、企業和政府機構都關閉或限縮辦公營業時間，經濟衝擊開始顯現，許多勞工大喊撐不下去。

一名女子廿三日坐在伊朗德黑蘭市中心一輛被以色列空襲摧毀的汽車旁。（法新社）

在德黑蘭的伊朗國家發展黨領袖諾魯齊直言，「我國沒能力繼續這場戰爭」，除經濟和民意支持面臨問題，伊朗也沒有和美國、以色列同等軍事科技能力。

伊朗在攻擊前數小時，便開始透過中間人傳遞訊息，提前示警即將發動襲擊。卡達旋即關閉領空，美方亦接獲警告。

紐時也說，伊朗的下一步仍說不準。儘管這次伊朗對中東美軍的有限攻擊似乎經過計算、避免衝突深化，這未必代表敵對行動已落幕。

伊朗廿四日表示，自十三日與以色列開戰以來，當地至少有六一○位平民遇害，逾四千七百人受傷。非政府組織則說，在伊朗的軍方和平民死者共已達九七四人。華爾街日報引述以色列當局報導，自十三日起，伊朗的攻擊已在以國造成至少廿八人死亡。