控伊違規！以國又動手 停火協議能否維持變數大

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，美國總統川普宣布以色列和伊朗停火，並宣揚自己是和平締造者與交易能手。不過，停火一生效以色列就指控伊朗違規，更發動小規模報復行動摧毀伊朗雷達設施，雙方的行動讓川普抨擊兩國違反停火協議，喊話壓制局面，顯示停火能否維持變數很大。

中東地區素有美國總統墳場之稱，川普先前似乎認定他能打擊伊朗核設施，卻不會再讓美國捲入伊拉克戰爭之類的泥淖，質疑者認為他不負責任，但迄今發展似乎證明他是對的。

如果以伊遵守停火協議，川普堪稱獲得上任以來最大的軍事和外交成功，彌補調停俄烏戰爭的失分。

若衝突現在降溫，川普可能獲得國內政治加持，至少共和黨會更加信服他，還能彌補「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）支持者內部的分歧。部分支持者認為川普違背不發動新戰爭的承諾。

然而，危機也凸顯川普令人憂心的一面。他未事先讓全國做好準備，便投入軍事行動，完全不理會民主黨，也不顧憲法規定國會擁有的宣戰權。他稱伊朗距離製造核武僅剩數周時間，迄今卻未展示相關情報，還無視美國情報機構調查結果，即德黑蘭仍未決定製造核彈。

此外，一場十二天的戰爭絕對無法解決中東問題。即使以伊停戰，以色列的下一步仍是局勢發展關鍵。川普剛宣布停火生效，以色列就以伊朗違反協議為由反擊，逼得川普說重話斥責，要以色列把戰機叫回來。以色列總理內唐亞胡真的會停止攻擊伊朗嗎？另一方面，對於加薩走廊百萬巴勒斯坦平民的痛苦，以色列最終要如何處理？

另一個問題是，美國真的像川普聲稱「消滅」了威脅以色列生存的伊朗核計畫嗎？還是這只是川普的幻想？伊朗的高濃縮鈾庫存去向不明，且可以迅速製成核彈，這是否意味著一場更深層的危機即將來臨？

國際原子能總署說，伊朗已「保護」約四百公斤濃度約百分之六十的濃縮鈾。對伊朗政府而言，如今保證生存的唯一途徑就是擁有能嚇阻攻擊的核武，這恐怕成為未來全球危機的催化劑。