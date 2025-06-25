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以伊同意停火又互轟 川普怒斥雙方違反協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
以色列和伊朗停火生效前，以色列南部城市俾什巴遭伊朗飛彈攻擊。（路透）
以色列和伊朗停火生效前，以色列南部城市俾什巴遭伊朗飛彈攻擊。（路透）

美國總統川普廿三日宣布以色列伊朗已同意完全停火，預計在停火廿四小時後宣告結束這場「十二天戰爭」。伊朗和以色列廿四日相繼表明同意停火，但在停火生效後，以軍仍以伊朗違規為由發動小規模空襲，讓川普怒斥以伊雙方不要違反停火，以色列已表示將收手。

川普感謝伊朗提早警告射彈

伊朗廿三日向卡達的美軍烏代德空軍基地發射飛彈，報復美國空襲伊朗核設施。川普說，伊朗在烏代德基地發動「非常弱」的攻擊，指伊朗共發射十四枚飛彈，其中十三枚遭到攔截，另有一枚不具威脅，並稱伊朗已發洩過了，不要再有任何憎恨。川普還「感謝」伊朗發射飛彈前提早警告美國，因此無人傷亡，認為伊朗現在可以走向地區和平與和諧，川普並鼓勵以色列也這樣做。

伊朗象徵性報復美國後，川普廿三日傍晚再度發文，指伊朗和以色列雙方已同意停火，結束各自尚在進行中的軍事任務。

美國總統川普廿四日在白宮南草坪發表談話，斥責以色列和伊朗違反停火協議。（美聯社）
美國總統川普廿四日在白宮南草坪發表談話，斥責以色列和伊朗違反停火協議。（美聯社）

川普表示，停火協議將自格林威治時間廿四日四時（台灣時間廿四日十二時）起分階段生效，先由伊朗單方面停止所有行動，以色列在十二小時後跟進。川普指出，在停火第廿四個小時之後，伊朗和以色列的「十二天戰爭」就會畫下句點，並受到世界的讚揚。

卡達總理成功說服伊朗

路透報導，卡達總理穆罕默德成功說服伊朗接受美方提出的停火提案。伊朗外交部長阿拉奇表示，只要以色列在停火時間前停止非法侵略伊朗人民，「我們之後也無意繼續回應」。伊朗最高國家安全委員會說，伊朗軍方「迫使」以色列「單方面」停火。

以色列總理內唐亞胡隨後表示，以色列同意在川普的協調下與伊朗停火。以色列政府聲明說，「以色列感謝川普總統和美國國防支持及參與消除伊朗核子威脅」，並說「以色列將強力回應任何違反停火事件」。

不過，停火廿四日生效後不久，以色列國防部長卡茲就指控伊朗發射飛彈，公然違反停火，下令對德黑蘭目標發動襲擊。但伊朗否認發射飛彈，反控以色列在理應停火後仍繼續攻擊長達一點五小時。伊朗首都德黑蘭可聽見爆炸聲，以色列陸軍廣播電台也說，以色列已襲擊德黑蘭附近的伊朗雷達據點。

此事讓川普怒斥雙方違反停火。川普在前往荷蘭海牙參加北約組織峰會前，對以伊持續發動攻擊表達失望。川普表示：「他們違反停火，而以色列也違反了。我對以色列很不滿。」川普還說，不希望看見伊朗「政權更替」，稱這會導致混亂。川普並在社群媒體發文表示，「以色列不會攻擊伊朗。所有（以色列）飛機都將掉頭回家」；「停火正生效！」

以色列特拉維夫民眾廿四日在空襲警報解除後離開防空洞。（美聯社）
以色列特拉維夫民眾廿四日在空襲警報解除後離開防空洞。（美聯社）

川普已和內唐亞胡通話

路透引述以媒報導，川普已和以國總理內唐亞胡通話，內唐亞胡告知川普，以色列將縮小這次轟炸任務規模，但不會取消。內唐亞胡辦公室說，以色列已摧毀德黑蘭附近雷達設施，回應伊朗違反停火，但川普和內唐亞胡通話後，以色列將避免進一步襲擊伊朗。

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