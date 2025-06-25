馬克宏憂局勢脆弱 俄羅斯駁斥未挺伊朗

美國總統川普宣布以色列和伊朗停火後，廿四日又指稱雙方違反停火。中國大陸外交部同日說，希望以伊停火儘早實現，俄羅斯克里姆林宮說希望兩國停火維持。法國總統馬克宏說，以伊局勢仍不穩定，英國首相施凱爾則期盼以伊恢復停火。

大陸外交部發言人郭嘉昆廿四日說，中方高度關注中東局勢發展，不希望局勢升級；事實證明軍事手段無法造就和平，對話談判才是解決問題正道。

克宮發言人佩斯科夫同日說，若停火真的落實，俄方樂觀其成，希望這次停火能持續下去。對於外界指稱俄國只對伊朗提供象徵性支持，佩斯科夫反控「有很多人想對局勢火上澆油，並破壞莫斯科和德黑蘭的夥伴關係」。他也稱，要評估伊朗核設施受損程度還太早。

出訪挪威的馬克宏說，川普敦促以伊停火是好事，但兩國局勢仍然不穩定。馬克宏提到，停火宣布後仍有飛彈發射的消息傳出，顯示「局勢仍非常脆弱」；中東和國際社會主要風險之一，就是伊朗恐設法祕密從事鈾濃縮。

德國總理梅爾茨呼籲以伊遵守川普宣布的停火，並說加薩停火時機已到。施凱爾也說希望停火持續，他將在荷蘭海牙的北約領袖峰會討論此事。