王毅批美轟炸伊朗核設施「惡劣先例」

中國大陸外交部長王毅廿三日在北京會見英國前首相布萊爾時談及以伊衝突表示，美國轟炸伊朗核設施形成「惡劣先例」，後果影響嚴重。大陸官媒昨直指伊朗在過程中至少被美國騙了三次，認為伊朗身為中東強國，卻被美國與以色列「摁（按）在地上摩擦」。這是美軍空襲伊朗核設施後，王毅首次表態。

王毅廿四日與伊朗外長阿拉奇通話。王毅表示，支持伊方致力維護國家的主權和安全上實現停火，推動中東局勢盡快降溫。阿拉奇則盼中方為緩和局勢發揮更大作用。

王毅說，美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受國際原子總署保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨及國際法，可能引發核洩漏甚至核災難，國際社會都應予以反對。

官方背景微信號「牛彈琴」刊文稱，十天內，伊朗被騙了至少三次。第一騙是「一邊談判一邊發動進攻」。以色列十三日突然對伊朗發動進攻，伊朗顯然太相信美國了，相信在與美國談判期間，以色列不可能下手。而沒有川普的默許，以色列絕不可能發動攻擊。第二騙是「說考慮兩周但兩天內就進攻」。從表面看，川普很猶豫很糾結，事後證明都是煙霧彈，川普早就批准了對伊朗襲擊的命令。

最後是美軍還搞了聲東擊西。先派六架美國Ｂ─2轟炸機飛向關島基地，完全是迷惑；事實上，七架Ｂ─2轟炸機飛越大西洋，隨即對伊朗三處核設施發動攻擊。文章嘆伊朗也算中東強國，沒想到被摩薩德滲透成篩子，被騙得一愣一愣。