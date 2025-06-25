以伊停火 全球股市漲 油價跌

美國總統川普廿三日宣布以色列和伊朗已同意暫時停火，國際金融市場的避險氛圍完全消退，全球股市廿四日一路從亞洲漲到歐美市場，油金同步暴跌，美元也下挫。美股早盤四大指數齊揚，道瓊開盤大漲逾三百點，那斯達克漲幅超過百分之一，費城半導體漲逾百分之二，Ｓ＆Ｐ五百指數小漲約百分之○五。歐洲股市到午盤左右仍維持百分之一的漲幅，亞洲股市多數收高，以泰國和南韓最強勁。

台北股匯市也在外資匯入下呈現雙漲。台股昨出現報復式反彈，三大法人買超三四○億元，大漲四五六點收在二萬二一八八點，收復五日、十日、月、半年等四線及二萬二千點關卡，「五燈全亮」，市場看好後市將挑戰年線大關。匯市方面，美元指數由九十九回落至九十八附近，主要亞幣全面反彈，前一日貶幅最大的日圓帶頭升值百分之一點三八，成為最強亞幣；台幣昨盤中一度強升逾兩角，終場升值一點九八角，收在廿九點五三六元兌一美元。

法新社報導，台灣時間廿四日下午，布倫特原油價格下滑百分之五至每桶六十七點九三美元，美國西德州中級原油（ＷＴＩ）價格則挫跌百分之五點一至每桶六十五點○一美元。

在川普宣布停火消息前，金融市場對這場危機的反應就很溫和。伊朗向卡達美軍基地發射飛彈的報復行為相當節制，帶動美股四大指數廿三日上漲，其中道瓊工業指數廿三日收盤上漲三七四點九六點。伊朗對卡達美軍基地發射飛彈，未造成傷亡損害，油價就開始暴跌。

對金融市場而言，伊朗的報復行動並非針對石油供應。以伊戰爭期間，投資人一度擔心伊朗可能會壓迫全球石油供應，推升油氣及其衍生產品的價格。

過去中東戰事一起必然導致油價暴漲，但這個鐵律正在改寫。彭博社專欄作家布拉斯分析，美國躍居全球最大產油國後，改變中東衝突的能源博弈格局。

布拉斯指出，關鍵在於美國產能暴增，受惠於德州和新墨西哥州的水平鑽井與水力壓裂技術帶來頁岩油革命，如今美國日產二千一百萬桶，占全球逾五分之一，比俄羅斯或沙烏地阿拉伯都要多。這使美國對中東原油的依賴度大幅降低，市場恐慌情緒隨之減弱。這次中東危機爆發時，美國頁岩油產量正處於高峰，沙國也同步增產搶市，形成產油國罕見的「危機中增產」特殊現象。