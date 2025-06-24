川普爆粗口痛罵以色列伊朗後 聲稱兩國仍維持停火
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗和以色列仍維持停火。稍早他才爆粗口痛罵兩國，指控它們違反停火協議。
法新社報導，現年79歲的共和黨籍總統川普在前往荷蘭海牙（The Hague）參加北大西洋公約組織（NATO）峰會途中，透過自家社媒「真實社群」（Truth Social）迅速發表一系列聲明，稱「停火有效！」
川普寫道「以色列不會攻擊伊朗，所有飛機都將掉頭折返」，並稱「不會有人受傷」。
不久前，川普才嚴厲譴責伊朗及美國的親密盟友以色列，因為兩國違反他在昨晚宣布的停火協議。
他在白宮告訴記者，這兩個國家「打了這麼久、這麼激烈，它們他X的根本不知道自己在幹什麼（theydon't know what the f**k they're doing）」。
川普今天另表示，他不希望看到伊朗在與以色列的衝突中發生「政權更迭」，這樣會造成「混亂」。
川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「如果發生就發生了，但我不希望這樣。我希望一切盡快平靜下來。」
川普還稱中國可以繼續採購伊朗石油，似乎鬆綁了華府先前祭出的制裁。
美國上月宣布針對伊朗銷售石油給中國實施新的制裁，持續對伊朗祭出「極限施壓」。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室宣布，川普與尼坦雅胡通話後，以色列今天自我克制，不再空襲伊朗。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天也說，只要以色列也遵守停火協議條款，伊朗將尊重川普宣布的停火協議。
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