歐洲為何在中東幾無影響力？專家點關鍵原因：歐盟誤估形勢

（德國之聲中文網）上周五（6月20日），川普用寥寥數語，描述了他的歐洲夥伴的無能為力：「什麼也沒實現」，這位美國總統提到法、德、英外長在日內瓦與伊朗外長的會晤時說道。

「伊朗不想跟歐洲談。他們想跟我們談。歐洲在這件事上沒有影響力」，他評論說。而此時，美國已在准備周六到周日夜間向伊朗核設施發動空襲了。12天戰火落幕 以色列、伊朗達成停火協議

「無論是個別歐洲國家，還是歐盟作為整體，在中東外交上的角色都不值一提」，諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的歐洲負責人特肖（Jan Techau）說道。「相當一段時間以來，主要行動方--以色列和美國既不與他們磋商，也不事先告知他們。而歐洲人看來也接受了。」

歐盟影響力消失

曾幾何時，歐盟多年扮演外交斡旋角色，特別是2015年7月達成的伊朗核協定。然而，2018年，美國退出、結算機制INSTEX失敗，歐盟對德黑蘭不再擁有經濟上的槓桿。INSTEX的創建是為了減輕與伊朗貿易的困難。

而2025年6月13日，以色列開始對伊朗核設施進行針對性打擊後，歐盟不得不面對一個苦澀的現實：他們現在既無推動力，也非調停者。以色列和美國決定軍事邏輯；俄羅斯和中國保護其海灣利益。歐洲則成了局外人。

特肖分析說：「歐洲人在該地區沒有權力投射的能力。對戰爭方而言，歐洲的經濟和貿易實力沒有什麼影響力，歐洲的軍事實力則更低。歐洲既無法施壓，也無法保護任何一方。」

歐盟內部仍有不一致

歐洲則仍在尋找自己的角色。德國總理梅爾茨對以色列表示明確支持：「這是以色列替我們大家做的髒活兒。」他同時警告內唐亞胡不要使戰爭擴大，呼籲德黑蘭重返談判桌。

歐盟外交部長周一（6月23日）也呼籲伊朗重返談判。與此同時，對於川普呼應以色列推翻伊朗政權的聲調，歐盟也表示質疑。

不過，歐盟內部的立場並不一致。波蘭、匈牙利、波羅的海國家強調支持以色列的立場，愛爾蘭、西班牙、比利時則對內唐亞胡政府作出有時相當犀利的批評。對該地區的歐盟共同外交政策，目前還難以成形。

歐盟誤估形勢

除此之外，特肖認為，歐洲人也在分析局勢上錯了。「自2003年伊拉克戰爭以來，他們錯誤估計了形勢。他們沒有明白，對一個攻擊性、擁核的伊朗的恐懼，早已成為該地區決定性的秩序問題，而不是巴勒斯坦人的處境。」

2023年10月7日對以色列生存權的震撼及其後果，歐洲很長時間沒有認識到。與此同時，伊朗的戰略局勢也發生變化，這是由於俄羅斯實力遭到削弱，阿塞德政權倒台，以及哈瑪斯與真主黨受到沉重打擊。特肖表示：「歐洲外交基本上建立在過時的認識上。」

歐洲對該地區幾無影響力的同時，也感受到後果：油價高企，霍爾姆斯海峽一旦被封將威脅供應鏈並推高歐洲通膨。此前已有很多企業因擔心美國制裁，而規避與伊朗的貿易。歐洲的INSTEX項目只是紙老虎。

歐洲該怎麼辦？

不過，伊朗外長上周前往日內瓦與多位歐洲外長會晤，顯示出歐盟並非毫無活動空間。歐洲或許可以提出更多經濟上具有吸引力的條件，在外交上發揮輔助作用。此外，在人道救援方面，歐洲人在中東也發揮著強有力的作用。

那麼，哪些方面需要改進呢？分析師特肖認為，歐洲必須在軍事上提高行動能力，同時反思其外交努力。「單單堅持兩國解決方案以及通過談判解決問題，對該地區已經沒有多少影響力」，更不會吸引川普的關注。

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