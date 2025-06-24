傳休兵又射飛彈 以伊停火協議能帶來和平？各方反應一次看

（德國之聲中文網）「停火協議現已生效。請勿違反！」美國總統川普周一在其社媒平台突如其來地宣布了該消息，以色列與伊朗隨後也分別確認了停火消息。

在中東局勢呈現緩和跡象後，油價和歐洲天然氣價格明顯回落。過去數日能源價格飆升，投資者擔心中東地區爆發更廣泛衝突可能擾亂原油供應、擔心重要水道霍爾木茲海峽可能被封鎖。

「這將使中東乃至世界更加安全」

對於川普提出的分階段停火協議，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示支持。他在社媒X上發文說，在美國對伊朗的核設施進行了果斷軍事打擊後，如果此次停火協議能夠成功，「將是一個非常積極的進展」，「這將使中東乃至世界更加安全。我呼籲伊朗和以色列響應這一呼籲。我感謝卡達和該地區其他國家在這些動蕩的日子裡保持冷靜。」

梅爾茨表示，柏林將於周二在海牙舉行的北約峰會期間與美國以及歐洲夥伴就如何進一步穩定局勢進行磋商。

歐盟委員會主席馮德萊恩也對川普宣布的停火表示歡迎。馮德萊恩在社媒X上寫道：「這是朝著恢復緊張地區穩定邁出的重要一步」，並呼籲伊朗「認真開展可信的外交進程」，因為談判桌是「向前唯一可行之路」。

包括埃及、沙烏地阿拉伯、約旦在內的多個阿拉伯國家也對川普宣布以色列和伊朗停火表示歡迎，表示希望此舉能為該地區帶來平靜。

俄外長：「現在很難得出最終結論」

就美國總統川普宣布以色列和伊朗達成停火協議，中國外交部發言人郭嘉昆在周二的例行記者會上表示，「中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能夠盡早實現」。

他也稱，「中方呼籲有關當事方早日重返政治解決的正確軌道。中方願同國際社會一道，為維護中東地區和平穩定作出努力」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫也於周二表示，莫斯科支持以色列和伊朗停火，但很難判斷停火能否持續。此前，莫斯科譴責以色列和美國對伊朗的襲擊是非法且無端的。

「現在很難得出任何最終結論，也很難對情況有一個清晰的了解，」拉夫羅夫說道，這是俄羅斯對川普宣布停火協議的首次回應。

他表示，有報導稱美國說服以色列同意停火，但也有報道稱以色列和伊朗之後又發生交火，「因此，我們不要根據這些零碎的訊息草率下結論。」

以色列稱伊朗涉嫌違反停火協議 伊朗否認

以色列國防軍稱，伊朗在兩國停火協議生效數小時後又朝以色列北部發射導彈。以色列軍方再次發出空襲警報。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，他已經指示以色列軍方「以武力回擊」伊朗。

以色列極右翼財政部長斯莫特裡奇（Bezalel Smotrich）還在社媒X上寫道：「德黑蘭將震動。」

德黑蘭則否認了以色列方面的說法。伊朗官媒報導，伊朗否認在停火生效後再次向以色列發射導彈，同時表示處於「高度戒備狀態」，以應對「任何侵略行為」。

伊朗方面也在指責以色列破壞停火。據路透社援引伊朗官媒報導，伊朗中央軍事總部發言人表示，截至當地時間周二上午9點，以色列對伊朗發動了三波襲擊。

此前，伊朗官媒曾表示，伊朗將於當地時間周二上午7:30開始停火。

伊朗稱啟動核設施修復

據路透社援引伊朗邁赫爾（Mehr）通訊社消息，伊朗方面表示打算維持其核工業。

盡管伊朗三處最重要的核設施已經遭到美軍襲擊，但是伊朗核事務負責人埃斯拉米（Mohammed Eslami）周二表示，目前伊朗方面正在評估設施受損情況。伊斯拉米表示，計劃是確保核工業的「生產與服務的流程不中斷」。

伊朗方面一直否認計劃制造核武器，聲稱其核計劃僅用於和平目的。

國際原子能機構總干事格羅西（Rafael Grossi）周二表示，已致函伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi），提議舉行會晤，敦促在伊朗在停火後與國際原子能機構開展合作。

格羅西在X上表示，伊朗恢復與該機構的合作，可能有助於通過外交途徑解決圍繞德黑蘭核計劃的長期爭議。

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