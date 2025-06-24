飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

一名伊朗安全高官向美國有線電視新聞網（CNN）說，當地時間24日上午7時半（台灣時間同日中午12時）以後，「目前沒有向敵人發射飛彈」；前述時間點大約是美國總統川普此前在群媒體宣布的停火開始時間。

該名伊朗官員並向CNN說，「以色列若犯下錯誤，所有（以色列）占領的領土都將遭攻擊，就像戰爭停止的一小時前」。

以色列國防部長卡茲24日稍早聲稱，伊朗已違反停火、向以色列發射飛彈，他因此已下令以軍繼續襲擊德黑蘭。但伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維已否認過去幾小時內曾向以國發射飛彈。

法新社引述以軍24日通報指出，伊朗當天清晨到中午之間，曾發射2枚飛彈，導致以色列北部響起警報；一名匿名以國軍官說，伊朗的2枚飛彈已被攔截。