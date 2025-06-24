【重磅快評】十二日戰爭打了個寂寞 美以伊三贏？誰輸？

美國總統川普宣布以伊停火計畫後，以色列政府也於數小時後表示，已同意川普的停火提案；伊朗官媒也表態同意停火，只是目前尚缺官方或最高領導人哈米尼同意停火聲明，例如伊朗外長阿拉奇即稱並沒有達成停火共識。雖然如此，國際間仍樂觀看待，亞洲股市的上漲也足以說明世人對戰爭的厭惡與對結束戰爭的期待。

雖然最後被以色列「拖下水」的美國，並不承認對伊朗發動了一場戰爭，但從三方投入的武器數量之多且巨、堪稱武器實戰驗證場，以及十二天來造成以、伊人民的死傷，皆足以說明這場「十二日戰爭」必將載入史冊。只是，相較於前幾次中東（以阿）戰爭，這場「十二日戰爭」更像是「打了個寂寞」，三方誰也沒取得壓倒性優勢。

先說發起對伊戰爭的以色列，表面理由是擔憂伊朗可能在數周內即成為擁核國，為確保其國家安全不得不先發制人，卻也難掩總理內唐亞胡想藉此轉移國內外政治壓力的企圖；而後加入攻擊伊朗的美國，總統川普更接連開出要伊朗無條件投降、要摧毀伊朗發展核武設施，甚至期盼伊朗政權生變、「讓伊朗再次偉大」等支票。

以色列在空襲方面，的確取得相當的戰果，卻未料伊朗各式對地導彈，同樣也給以色列本土造成難以承受的打擊，以致最終美國必須親自下場對伊朗三處核設施地點投下了巨型鑽地炸彈，試圖對伊朗造成「必須跪」的打擊。但弔詭的是，迄今仍無確切的損害評估，國際相關核幅射偵測數據也無異常；反倒是衛星偵照比對，說明伊朗可能在美國投彈之前，即已大規模移轉了相關設備以及數百公斤的濃縮鈾。

因而，迄今呈現在世人眼前的是，美、以官方率先聲明停火，川普除了聲明世界將「慶祝」十二日戰爭結束，還祝賀以、伊擁有足夠的毅力、勇氣和智慧結束戰爭。換言之，美以在開戰前設定的剷除伊朗發展核武能力、伊朗政變親美政權上台等想定目標，幾可確定無一達標；再加上如今率先宣布停火，很難想像這會是取得勝利一方會有的作為。

從伊朗的角度來看，除了戰爭初始多名軍方高層、核專家被暗殺的慘重損失，以及內政上的的離心離德以致讓以色列特工有了可趁之機；這次面對以色列、美國的接連空襲，更暴露出其本土制空權幾乎消失的嚴重短板。至於打擊美國在中東軍事基地、封鎖荷姆茲海峽等殺手鐧，雖然在被美轟炸後國會通過封鎖案，也確曾向美國位於卡達的基地發射導彈，但顯然仍是停留於作作樣子的層次。亦即，眼下伊朗只能說是扛下了美以的攻擊，卻同樣難言取勝。

直言之，如今這場「十二日戰爭」，已進入到了三方各取所需打宣傳戰以保全顏面的殘局階段，此從伊朗以導彈回擊美國軍事基地，川普事後在自家「真實社群」發表聲明中，甚至還感謝伊朗「提前通知我們」，即可知一二。

有國際危機組織人士表示，現在各方都可以自稱勝利，同時避免陷入中東更大衝突風險；但這看似美以伊「三贏」之局，背後夾藏的卻是生靈塗炭、全球百姓遭殃，唯獨相關政客及軍工利益團體得利的殘酷結局。台灣人民雖處身中東亂局千里之外，又怎能不去從超脫於政客宣傳之外的視角，去審視這場「打了個寂寞」的「十二日戰爭」的意義。