以國炸伊朗「政治犯監獄」法國也發聲 前囚徒：自由不來自炸彈

以色列今天對伊朗重要目標發動新一輪猛烈空襲，其中炸毀惡名昭彰的伊文監獄前門，但此舉遭到法國外長及曾於獄中服刑者譴責。

伊朗官方的伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）發布畫面顯示，救援人員在伊文監獄（Evin Prison）受損的瓦礫堆搜救，並用擔架抬著一名受傷男子。

紐約郵報（New York Post）引述反對伊朗政府的傳媒平台「伊朗國際」（Iran International）透露，伊文監獄被炸後有為數不明的政治犯逃出；但Telegram等社群媒體也有消息稱炸彈爆炸及隨後引燃的大火，燒死數名可能要逃獄的異議份子。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X發文證實，以軍23日「對德黑蘭中心的（伊朗）政權目標及政府鎮壓機構進行前所未見打擊」，其中包括關押政治犯跟異議人士的伊文監獄。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）則在X貼出一段影片，

顯示一座建築物發生爆炸，建築物的標誌表明爆炸處是監獄入口。薩爾還在貼文寫下西班牙語Viva lalibertad!（自由萬歲）。

英國廣播公司（BBC）指出，伊文監獄關押數千名男女囚徒，包括知名政治異議人士、捍衛人權者、記者及外籍與雙重國籍人士。

法國外長表示無法接受以色列空襲伊文監獄，因會危及獄中關押的兩名法國公民性命。

英國與伊朗雙重國籍女子扎哈里雷克里夫（NazaninZaghari-Ratcliffe）曾於伊文監獄服刑5年，她在伊文監獄被炸後投書「衛報」譴責以色列。

扎哈里雷克里夫表示，她因被送往法庭或醫院而曾多次進出伊文監獄大門，也夢想有一天大門最終會打開、所有囚犯都能從壓迫之地重獲自由。然而2022年她獲釋不久後伊文監獄遭縱火，當時她的感受不是喜悅而是恐懼，因擔憂獄友安危。

她寫道：「如果說伊文監獄教會了我什麼，那就是自由並非來自炸彈和暴行，也不是來自鏡頭前的精心表演，是來自人與人之間的連結與同理心。」