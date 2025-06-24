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停火前以色列空襲9死 伊朗官煤：導致1名核子科學家身亡

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導
伊朗國家電視台今天報導，以色列利用夜色空襲伊朗北部，導致1名核子科學家身亡。在這之後，美國總統川普宣布伊朗與以色列停火將生效。 法新社
伊朗國家電視台今天報導，以色列利用夜色空襲伊朗北部，導致1名核子科學家身亡。在這之後，美國總統川普宣布伊朗與以色列停火將生效。 法新社

伊朗國家電視台今天報導，以色列利用夜色空襲伊朗北部，導致1名核子科學家身亡。在這之後，美國總統川普宣布伊朗與以色列停火將生效。

伊朗國家電視台引述消息人士報導，核子科學家薩柏（Mohammad Reza Seddighi Saber）在他父母位於伊朗北部阿斯塔內耶阿什拉菲耶（Astaneh-yeAshrafiyeh）的住所身亡。

根據美國國務院，薩柏執掌伊朗國防創新與研究組織（SPND）旗下的夏希德卡里米小組（Shahid KarimiGroup），該小組負責爆炸物相關計畫。薩柏參與的專案包括可應用於核爆裝置研發的研究與測試。

薩柏生前遭到美國制裁。根據伊朗國家電視台，數日前，薩柏17歲的兒子在他們位於伊朗首都德黑蘭的家中據稱因空襲喪命。

伊朗媒體今天報導，以色列夜間空襲伊朗北部造成9人死亡。

伊朗法斯通訊社（Fars）引述北部吉蘭省（Gilan）官員說法報導，「4棟公寓大樓完全被摧毀，數間鄰近民宅在爆炸中受損」。

美國 空襲 科學家 核能 核武 伊朗 以色列

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