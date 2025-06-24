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怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

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以國將強硬反擊！以防長控伊朗「違反停火」 德黑蘭否認發射飛彈

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
在約旦河西岸的土巴斯，24日可見從伊朗往以色列發射的飛彈。路透
在約旦河西岸的土巴斯，24日可見從伊朗往以色列發射的飛彈。路透

路透24日報導，以色列國防部長卡茲當天說，伊朗違反與以色列的停火，他已下令以軍對此強硬回應。以軍稍早宣布，已偵測到伊朗向以色列發射飛彈

卡茲說，鑒於伊朗公然違反美國總統川普宣布的停火，向以色列發射飛彈，並基於以色列政府將強力回應任何違反停火行為的政策，他已指示以軍繼續對伊朗政權資產和德黑蘭的「恐怖基礎設施」採取高強度行動。

川普數小時前，才聲稱停火已生效，呼籲「請勿違反！」。英國廣播公司（BBC）24日報導，伊朗國營媒體則說，伊朗已否認在停火開始後向以色列發射一枚飛彈的消息。

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