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怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

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以空襲前致電高官「你有12小時逃走」 打擊伊朗政權內幕曝光

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗德黑蘭遭以色列空襲後可見煙霧上竄，攝於18日。路透
伊朗德黑蘭遭以色列空襲後可見煙霧上竄，攝於18日。路透

華盛頓郵報報導，以色列13日對伊朗核設施發動空襲的同時，其情報人員同步行動，以波斯語打手機給伊朗高官恐嚇稱：「你有12小時帶妻兒逃走，否則就等著被擊殺」。這被認為是以色列襲伊的計畫一環，旨在打擊德黑蘭政權、威脅高官。

華郵報導說，以色列情報人員直接打給伊朗高官，警告對方若繼續支持伊朗最高領袖哈米尼，自身和家人都可能性命不保。一名消息人士估計，收到這類聯繫的伊朗官員有逾20人。

根據通話錄音，一名以色列情報人員對一名伊朗高階將領說，「我現在可給你個忠告：你有12小時帶著你的妻兒逃離，否則你現在已在我們名單上」。該情報人員還暗示，以色列隨時能鎖定該名伊朗將領和其家人。

以色列情報人員還要求伊朗將領拍攝譴責德黑蘭政權的影片，表明離開伊朗政府，並透過加密通訊平台Telegram寄出該影片。

空襲 核武 德黑蘭 伊朗 以色列

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