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炸伊朗核設施「加劇緊張局勢」 陸外交部批美：安理會不能無作為

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰局在24日迎來新進展，以色列與伊朗進入停火階段。大陸外交部表示，對話談判才是解決問題的正道。同時，就美國炸伊朗核設施，大陸外交部指，美國此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，安理會對此不能無所作為。路透
中東戰局在24日迎來新進展，以色列與伊朗進入停火階段。大陸外交部表示，對話談判才是解決問題的正道。同時，就美國炸伊朗核設施，大陸外交部指，美國此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，安理會對此不能無所作為。路透

中東戰局24日迎新進展，以色列伊朗停火進入實施階段。對此，大陸外交部表示，對話談判才是解決問題的正道。同時，大陸外交部就美國炸伊朗核設施指出，美國此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，加劇中東緊張局勢，安理會對此不能無所作為，中國、俄羅斯、巴基斯坦在安理會提出決議草案。

24日的大陸外交部例行記者會上，針對媒體問及，美國總統川普宣布以色列和伊朗已經同意停火。中方對此有何評論？發言人郭嘉昆表示，中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能儘早實現。事實證明，軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。「中方呼籲有關當事人早日重返政治解決的正確軌道。中方願同國際社會一道，為維護中東地區和平穩定而努力。」

另，針對有報導指出，俄羅斯、中國、巴基斯坦就伊朗局勢提出了1項安理會決議草案一事。郭回應，美國襲擊伊朗核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，加劇中東緊張局勢，安理會對此不能無所作為。中國、俄羅斯、巴基斯坦在安理會提出決議草案，呼籲立即無條件停火、保護平民、遵守國際法、進行對話談判，發出了正義聲音，反映了國際社會的強烈願望。

郭嘉昆重申，「我們期待安理會成員共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全發揮實際作用。」

稍早美國總統川普23日稱，以色列和伊朗現已停火，並呼籲兩國不要違反停火協議；幾個小時前，伊朗發射多枚飛彈，以色列救護服務部門稱造成4人死亡。川普在其社交平台「真實社群」稱「停火現已生效，請不要違反！」

伊朗 以色列

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