美刻意避炸伊朗核反應爐 濃度60%濃縮鈾下落待查

伊朗核設施遭美軍空襲。專家研判在國際原子能總署（IAEA）檢查員實地進入前，外界難以得知實際受損情況；IAEA則表示，當務之急是找出伊朗400公斤濃度達60%濃縮鈾的下落。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，儘管川普政府宣稱轟炸伊核設施「戰果豐碩」，但福爾多（Fordo）深埋地下的設施，以及伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）等地的受損情況仍不明，且近400公斤、濃度達60%濃縮鈾的去向也未知。

鈾僅需濃縮到濃度3%-5%即可供電廠發電，核彈則須達90%濃度。西方估計400公斤濃縮鈾足可製造10枚核彈。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）表示包括IAEA在內，任何單位「都無法評估福爾多地下設施的受損狀況」，呼籲伊朗應允許檢查員重返核設施，釐清濃縮鈾庫存狀況，特別是400公斤、濃度達60%的濃縮鈾。

密西根大學核子工程與放射科學系助理教授韋瑪（Aditi Verma）表示，在IAEA或國際社會成員獲准進入前，無法確認伊朗3處核設施的實際受損程度，包括核子基礎設施以及尚存部分。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）高級研究員道茲柯娃（Darya Dolzikova）22日在一篇專欄寫道：「根本的現實是，單靠軍事行動只能讓伊核計畫部分倒退，無法徹底根除。」

她說美軍空襲、特別是針對福爾多設施的打擊效果「尚未顯現」，衛星影像也難以顯示福爾多地下離心機濃縮大廳的受損情況，因此美國與以色列將高度仰賴來自伊朗內部的情報。

即便破壞性顯著，道茲柯娃說伊朗所留有的龐大專業知識，將使其最終仍得以重建遭破壞或摧毀的核子計畫，「伊朗核計畫已有數十年之久，靠的是本土建立起來的專業知識。物理消滅計畫的基礎設施乃至暗殺科學家，也不足以消除伊朗已有的知識能力」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述一名以色列消息人士透露，這次整體軍事行動目的並非摧毀伊朗核子計畫，而是使其能力倒退，「我們從沒說過要根除伊朗核計畫，我們講的是排除當前迫在眉睫的生存威脅，兩者差別很大」。

對伊朗核設施受損程度，部分專家持保留。一位歐洲高階武器系統與彈道專家告訴ABC News，根據對美軍所使用GBU-57「碉堡剋星」性能的計算，炸彈「極不可能在福爾多地下建物的近距離內引爆」。

這名專家表示，計算顯示GBU-57炸彈無法穿透超過約20公尺的地下岩層，但福爾多濃縮設施建於地下近92公尺處，且四周為堅硬岩層，「我個人難以想像這次空襲能造成多大損害，特別是設施經過妥善設計的情況下」他推測美軍這次應只是先把岩層稍加炸鬆，以利後續轟炸能產生更大損害。

伊朗核設施挨炸後，目前尚無輻射程度升高的通報。不過俄勒岡州立大學核子科學與工程教授、國家輻射防護與測量委員會（NCRP）主席希格利（Kathryn Ann Higley）告訴ABC News，鑒於對現場所儲放材料性質的推測，遇襲後輻射程度沒升高並不奇怪。

希格利指出，鈾本身的放射性很低，即便濃縮鈾也是如此，現場缺乏輻射跡象不應被視為這場軍事行動成敗與否的依據。

美媒今天另披露，衛星影像顯示策劃美軍這次空襲的人員非常謹慎。外界注意到IAEA最新的損害報告裡不含伊斯法罕核子技術與研究中心內的3座研究用反應爐。其中一座被稱為「微中子源反應爐」（MNSR），是由中國於1991年建造，以900公克的武器級濃縮鈾運作。

IAEA決策機構的理事會，23日稍早在奧地利首都維也納舉行緊急會議。與會官員表示，擊中正在運作中的核反應爐恐開啟嚴重惡例，即便是像伊斯法罕這類低功率反應爐也不容忽視。所幸隨影像曝光，伊斯法罕的反應爐似被刻意避開未遭攻擊。