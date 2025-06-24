紐時揭伊朗謹慎襲擊美軍基地內幕 美伊以三方現皆可宣稱勝利！

伊朗在台灣時間24日凌晨襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），紐約時報報導，德黑蘭甚至在發射任何飛彈之前，就已在尋求脫身之道。

伊朗最高國家安全委員會當天早晨召開緊急會議，討論如何對美反擊。4名知情伊朗官員透露，伊朗需要保全顏面，最高領袖哈米尼在一個掩體內下令反擊，但同時指示控制攻擊規模，以避免與美國爆發全面戰爭。

前述官員表示，伊朗既希望打擊美國在該地區的目標，也渴望避免美國展開更多攻擊。

根據2名伊朗革命衛隊成員說法，烏代德空軍基地基於2個原因成為攻擊目標，一是此處是區域內最大美軍基地，他們認為，該基地曾參與美軍B-2轟炸機空襲伊朗核子設施；二是該基地位於伊朗親密盟友卡達境內，官員相信損害能夠控制在相對最小的範圍。

伊朗在攻擊前數小時，便開始透過中間人傳遞訊息，提前示警即將發動襲擊。卡達旋即關閉領空，美方亦接獲警告。

儘管伊朗對內公開大肆宣揚他們襲擊烏代德美軍基地，但前述4名伊朗官員表示，伊朗領導人私下希望有限攻擊和提前預警，能夠說服川普退讓，讓伊朗也能退一步，同時希望華府可以施壓以色列停止猛烈空襲。

一名伊朗官員在烏代德空軍基地遇襲前表示，計畫是不造成任何美軍人員傷亡，因為任何死亡都可能促使美國報復，從而引發攻擊循環。

紐時指出，伊朗的計畫似乎奏效。川普事後在自家「真實社群」發表的聲明中，甚至感謝伊朗「提前通知我們」，使得沒有人死亡、也沒有人受傷，不久後就宣布伊朗和以色列即將停火。

分析師指出，，這一時刻為達成停火提供了良好契機。國際危機組織（ICG）伊朗事務主任瓦茲（Ali Vaez）表示，現在各方都可以自稱勝利，同時避免陷入中東更大衝突風險。

瓦茲說：「美國可以說挫敗了伊朗的核子計畫，以色列可以說削弱了伊朗這個區域對手，而伊朗則可以說自己挺了過來，並反制了更強大的軍事強權。」