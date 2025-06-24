川普稱以伊達停火 以色列控伊朗繼續發射飛彈

美國總統川普週一（6月23日）在「真實社群」平台上聲稱，以色列和伊朗同意了「徹底且全面的停火」，接下來24小時內將分階段逐步實現。

據川普說法，兩邊會陸續結束進行中的任務，並由伊朗首先停止攻擊，以色列也會跟進，接著再過12小時，「就可以認定戰爭正式結束」，最終停火時間約為美東時間週三（25日）午夜。

川普寫道：「假設一切都照預期發展，肯定會如此，那我想恭喜以色列和伊朗兩國，雙方有毅力、勇氣和智慧來終結這場『12日戰爭』。」

路透社消息指，有白宮官員透露川普跟以色列總理納坦雅胡通過電話，只要伊朗不再發動新一輪攻擊，那麼以色列就會同意停火；卡達總理阿勒薩尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）則負責跟伊朗官員通話斡旋，促使伊朗接受了停火。

美國副總統萬斯（JD Vance）接受福斯新聞、全國廣播公司（NBC）等美媒訪問稱，伊朗這段時間展現出來的是他們「真的不太會打仗」，且他們自身也不希望戰事延燒下去；如今川普促成停火，對中東區域局勢「按下了復原按鈕」，對伊朗而言是「非常好的機會，可以真正走上追求和平之路」。

然而，以伊局勢仍存在高度不確定性，川普宣稱的停火協議是否真的已經達成，引發質疑。

伊朗外長阿格拉奇（Abbas Araghchi）在德黑蘭時間週二（24日）清晨4點多於X平台發文稱，截至當時，伊朗及以色列並沒有達成任何停火協議，但假如以色列先行停火，那伊朗也無意繼續反擊。但伊朗國營電視台隨後報導稱，「施加於敵方」的停火即將啟動。

以色列尚未證實川普所說的停火協議。當地時間24日清晨5點多，以色列國防軍在X平台發文稱偵測到來自伊朗的飛彈襲擊；以國救難人員稱，至少有3人死亡、8人受傷。

此前，以軍曾對德黑蘭部分地區發出撤離警告，繼續展開攻擊；法新社指出，24日凌晨德黑蘭仍有許多爆炸聲響。據美聯社報導，以色列的襲擊一直持續到當地時間上午4點為止。

儘管如此，川普仍發文暗示和平即將來臨：「以色列跟伊朗幾乎同時來找我，說希望『和平』！我知道現在是時候了……未來兩國都會迎來龐大的愛、和平與繁榮。」

伊朗攻擊美軍基地反擊美國突襲

上週日（22日），美國出動B-2轟炸機投放炸彈，襲擊伊朗三處重要核設施。隔天，伊朗發射飛彈攻擊駐卡達的美國阿爾烏代德空軍基地（Al Udeid）；美方稱，由於德黑蘭曾提前警告，這波襲擊並沒有造成人員傷亡。阿爾烏代德是美軍在中東最大的基地，也是美國中央司令部的前線總部，約部署1萬名士兵。飛彈襲擊後，卡達曾短暫關閉領空，但24日清晨已重新開放。

除了阿爾烏代德之外，伊朗聲稱也攻擊了駐伊拉克美軍基地，但美方否認。24日，伊拉克官方媒體消息指，有一架不明的無人機攻擊巴格達北邊的塔吉軍事基地（Taji），無人傷亡。2020年，以美國為首的國際聯軍已撤離該基地；過去美軍未撤出時，它經常成為伊朗支持的武裝團體火箭襲擊的目標。

伊朗攻擊卡達美軍基地之後，川普稱此反擊「非常軟弱」。倫敦國王學院軍事專家米隆（Marina Miron）則告訴DW，伊朗襲擊美軍基地是「象徵性」的行動，可能是試圖降低衝突，同時讓伊朗藉此「挽回顏面」。

雖然卡達政府稱伊朗此舉侵犯主權、卡達不排除反擊，但米隆認為，卡達不太可能這麼做，因為該國也不希望導致中東爆發更大規模的戰爭。

這次以伊戰事自6月13日以色列宣布「先發制人」襲擊開始，衝突核心一直圍繞著伊朗的核計劃。

22日，伊朗駐德國大使阿瑪達巴迪（Majid Nili Ahmadabadi）接受DW訪問，重申伊朗「完全不贊同」發展核武器，但拒絕釐清伊朗出於何種目的而存放超過400公斤、純度60%的濃縮鈾。這樣的純度引發國際原子能總署（IAEA）擔憂，但阿瑪達巴迪稱這不代表伊朗在發展核武。

伊朗一貫主張其發展濃縮鈾僅為民用，但IAEA評估伊朗現階段擁有的濃縮鈾純度，已足以在短時間內製造出多枚核彈。以色列和美國視此為威脅，因此認為有必要採取軍事行動阻止伊朗獲取核武。

雖然以色列和多位美國官員均強調，攻擊伊朗並非意在推翻現在的伊朗政權，但川普週日在社群平台上發文：「如果當前的伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，那為什麼不能政權更迭呢？」這番話暗示他希望伊朗改朝換代，引起關注。

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